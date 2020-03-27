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Ученые из США доказали, что оптимисты живут очень долго

, 12:37 [ «Аргументы Недели», ]

Ученые из США доказали, что оптимисты живут очень долго
оптимизм, фото: соцсети

 Американские ученые провели масштабный эксперимент для того, чтобы выявить связь оптимизма с продолжительностью жизни. В исследовании приняли участие около 70 тысяч женщин и полторы тысячи мужчин.

 Результаты эксперимента показали, что обладающие позитивными настроениями представительницы прекрасного пола живут на 15 процентов дольше, а представители сильного - на 11. По официальным оценкам ученых из США, у людей с позитивным настроем есть все шансы дожить как минимум до 85 лет.

Выяснилось, что оптимисты предпочитают здоровый образ жизни и более успешны в решении поставленных перед ними задач. Ученые отмечают, что благодаря оптимизму улучшается качество сна, а это помогает лучше расслабляться.

 

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