Губернатор Хакасии самоизолировался после перелета в одном самолете с заразившейся коронавирусом женщиной

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27 марта 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Коновалов, фото из соцсети

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов самоизолировался и работает дистанционно. Глава Хакасии принял решение о добровольном карантине после того, как у одной женщины, летевшей с ним в самолете, диагностировали коронавирусную инфекцию.

Сам Коновалов уже сдал анализ на коронавирус COVID-19. Тест оказался отрицательным. Валентин Коновалов обратился к жителям республики и объяснил все лично в Инстаграм: "Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно".

Он работает дистанционно, находится на круглосуточной связи со своими замами и министрами, проводит совещания в онлайн-режиме. Обязанности главы в его отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов.