Как украсить интерьер цветами

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27 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Украшение интерьера цветами, фото: соцсети

Есть в нашей голове этакий эстетико-наследственный шаблон, который на вопрос: «А как бы нам украсить помещение?», выдаёт стандартный ответ: «Цветами!».



Каждая вторая бабушка считает, что дом станет намного красивее, если все подоконники занять горшками с цветами, да так, чтобы яблоку некуда было упасть. Есть домохозяйки, которые украшают шкафы вьющимися растениями, из-за которых очень затрудняется открытие и закрытие дверцы, так как копна ветвей так и норовит быть защемленной. А консьержки уверены, что подъезд заметно преобразится, если развесить разноцветные кашпо, а на почтовые ящики поставить фикусы в пластмассовые горшки, сделанные из бутылок газировки.



Можно попробовать объяснить этот феномен урбанистической тоской по жизни за городом, на природе. Конечно же, ничего плохого в комнатных растениях нет, просто всему нужно знать меру. Есть люди, которые очень любят цветы: кто-то в горшках, а кто-то – в качестве букета. За цветами в горшках нужен особый и регулярный уход, им нужно отстаивать воду, где-то хранить эти бутылки, соблюдать режим полива. Все это не сложно, если забота о цветах вам приносит удовольствие, а не обременяет. Важно чтобы любовь к цветам не ухудшала интерьер, а напротив, улучшало и украшало его.

Давайте разберем более подробно. Начнём с самого простого – с срезанных цветов, собранных в букет. Ими украшать интерьер довольно просто, особенно если это не высокие букеты. Поставьте их в вазу под стиль комнаты или в нейтральную из прозрачного стекла, и теперь это предмет декора, который прекрасно украсит журнальный столик, тумбочку или консоль. С высокими букетами ситуация потруднее. Например, на обеденный стол такую композицию не очень удобно ставить, так как она помешает коммуникации и взаимодействию сидящих за этим столом. Высокие букеты лучше ставить на комод у стены, к которым никто не подходит, но на которые все смотрят.



Кстати, в тренд уже несколько лет назад вошли сухоцветы. Флористические магазины составляют очень красивые вечные композиции из сухой лаванды, бессмертника, лагуруса, с веточками хлопка, пшеницы. Если вам нравятся таких букеты, то действуйте по тем же правилам: низкие композиции на горизонтальные плоскости, высокие – только к стенам.

Есть еще стабилизированные цветы. Это настоящие цветы, которые прошли специальную обработку и теперь они могут находится в таком состоянии несколько лет. Правда заплатить за такой букетик придётся как за три обычных.



Перейдём, наконец, к самому сложному: к цветам в горшках. Прежде всего бросается в глаза горшок. Скажите нет пластиковым горшкам, лучше замените их на красивые глиняные, керамические или на кашпо. Следующая роковая ошибка – ставить цветы на пол. Это как минимум неудобно, они будут мешаться, вы будете об них спотыкаться, а земля из горшка высыпаться. Домашние животные и дети, кстати, очень любят ее растаскивать по всему дому. Речь не идёт о больших цветах, которые уже скорее превращаются в мебель. В любом в этих двух случаев это будет полноценный интерьерный объект, для которого нужно будет планировать место так же, как для журнального столика или кресла, а не то, что можно воткнуть в любое свободное место.

Подставки для цветов - с ними тоже надо быть очень осторожным. Необычные, креативные подставки украшают стиль. Но не используйте такие.

Как видите, очень многое зависит от исполнение. Вроде бы такая мелочь, а именно из таких мелочей и состоит хороший дизайн. Если вы до мелочей продумаете весь ваш интерьер, то в финале вы получите красивый интерьер.