В Москве планируют проводить 13 тысяч анализов на коронавирус в сутки, пока делают около 4 тысяч

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27 марта 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.ру

Фото: Pixabay

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации с коронавирусом.

Один из первых шагов – увеличение количества людей, которых будут тестировать. Если раньше анализы могли делать только федеральные лаборатории, то теперь это право есть и у регионов. Сегодня работают девять лабораторий.

Анастасия Ракова озвучила количество проводимых анализов – порядка 4 тысяч в сутки. На следующей неделе это число планируют увеличить до 13 тысяч. Анализ на коронавирус будут брать и у родственников тех людей, которых доставляют с подозрением на пневмонию.

Также будет увеличено количество больничных мест для пациентов с подозрением на коронавирус. Запускаются новые медучреждения, готовые работать по этому направлению. За каждого человека с коронавирусом из фонда ОМС больница будет получать финансы в необходимом объеме: 200 тыс. рублей - на взрослого и 205 тысяч - на ребенка.