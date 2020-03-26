В Крыму в преддверии карантинной недели в магазинах для взрослых увеличился спрос на товары

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26 марта 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

В преддверии выходной карантинной недели народ ищет чем занять себя и партнера. Магазины дозаказывают товар.

В одном из симферопольских секс-шопов «Аргументам недели – Крым» рассказали, что спрос за эту неделю увеличился значительно.

На вопрос, как они избегают столпотворения, ответ был, что большинство товара доставляется на дом. «Покупки ведь пикантные, сами понимаете», - уточнили продавцы.

Следующие по популярности после презервативов различные костюмы. «Медсестры идут хорошо», - порадовались за свой бизнес продавцы интимной атрибутики. По их словам, если судить по заказываемым размерам, то подростков в этой группе искателей приключений нет.

А вот интерес к игрушкам из серии «садо-мазо» остался на прежнем уровне, но в магазине уверены, что если продлятся каникулы, то народ потянется и к BSDM.

К вопросу: «Люди ищут, чем занять свои руки» в магазине отнеслись с профессиональной деформацией и ответили, что интерес к игрушкам для онанизма не подскочил.

Кстати, тенденция на интерес к сексуальным развлечениям свойственна и для жителей других регионов России.