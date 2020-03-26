Народные методы лечения простуды

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26 марта 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Народная медицина, фото: соцсети

Практически каждый человек раз в год да заболевает простудой. Сейчас в аптеке можно купить практически любое средство, что позволяет победить болезнь в считанные дни. А как было раньше? Какими народными методами лечили простуду?

Народные способы вылечить насморк:

Промывание носа солевыми и травяными растворами.

Можно сделать капли из сока каланхоэ или из свежевыжатого сока. Капли можно также сделать в пропорциональном соотношении 1:1 из сока лука и растительного масла.

Одним из самых действенных способом является ингаляция. Можно купить ингалятор, а можно вдыхать пар над емкостью. Любая минеральная вода, богатая щелочью с добавлением лекарственных трав. В ингаляции добавляют также по 2-3 капли эфирного масла;

Наверное, каждого из нас в детстве лечили перегреваниями. В тканевый мешочек насыпать надо соль и хорошенько прогреть. Теплый мешочек поместить на носовые пазухи.

Лайфхак как нужно высмаркиваться – нельзя высмаркиваться с силой, нужно аккуратно. Во-первых, может подняться внутричерепное давление, во-вторых, можно задеть сосуды в носу, также бактерии из носа под давлением могут попасть в слуховую трубку, что может привести к воспалению уху.



Народные методы лечения горла:

Традиционные полоскания горла. Вариантов невероятное количество, главное, чтобы одним из компонентов имел противобактериальное свойство. Настойки могут быть на чесночной основе, с календулой и эвкалиптом, с шалфеем и ромашкой. Необходимо повторять процедуру 3-4 раза в день.

Горло можно смазывать различными маслами, например, облепихи или персика.

Взрослые могут принимать два раза в день по ложке лукового сока, а мякоть можно использовать как компресс на шею.



Народные методы лечения кашля:

Сок редьки с медом, редька разжижает мокроту и способствует отхождения. Настой делается очень просто – в редьку добавить несколько ложек меда и дать настояться. Полученный сок пить трижды в день.

Для отхождения мокроты очень хорошо помогают ингаляции на основе эфирных масел и щелочных растворов. Многие используют пары картофеля. Ингаляции применяются для лечения как для сухого, так и для мокрого кашля.

Для отхождения мокроты хорошо помогает настой подорожника.



Лечение головной боли без таблеток:

Любимый всеми бальзам «звездочка», достаточно нанести его на области висков, лба и затылочной части головы.

Еще одним народным методом является лимонный сок, который также необходимо натереть на области, которые вас беспокоят.

Уксусные компрессы часто применяются для облегчения состояние во время головных болей. Марлевую повязку нужно смочить уксусом и водой в процентном соотношении 50 на 50.



Температуру снизить можно несколькими проверенными способами:

Очень вкусный метод – чай с малиной, после которого нужно хорошенько утеплиться и заснуть. Во сне пропотеете 100%!

Липовый чай для борьбы с повышенной температурой необходимо пить три раза в день.

Для понижения температуры часто используют марлевые салфетки, пропитанные уксусом и водой. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз.

Есть общие правила во время болезни, которые необходимо соблюдать независимо от метода лечения:

Больной должен соблюдать постельный режим, много спать и отдыхать;

Пить как можно больше воды, чтобы выводить всю инфекцию;

Правильно и сбалансированно питаться;

Проветривать помещение и поддерживать комфортный микроклимат в помещении.