Газеты не заражают коронавирусом: почему не надо бояться печатной прессы

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Говорят, коронавирус живет на бумаге несколько дней, а особо пугливые из-за этого отказываются от налички и печатной прессы. Милые дамы в газетных киосках отмечают уменьшение продаж примерно на одну треть, а мы хотим уберечь вас от мракобесия и рекомендуем не бояться бумаги как огня. Самое главное – соблюдать личную гигиену. Тогда и от чтения любимой рубрики на карантине отказываться не придется.

После рекомендации ВОЗ о том, чтобы наличные деньги россияне использовали как можно реже, в список условно-запрещенных предметов (пусть и не официально) засунули все, что сделано из бумаги. На этих поверхностях, мол, вирус живет долго, от использования надо отказаться. Общество вместе с тем снова разделилось на два лагеря. Решается судьба газетных киосков. Одни печать перестали покупать совсем, а другие испугались, что «ПРЕССА» повсеместно закроется. Отвечаем на главные вопросы.

Первый: опасны ли бумажные поверхности? Опасны в большинстве своем потому, что они часто меняют владельцев и вирус от зараженного может осесть сверху и передаться другому. Опровергаем: этого не будет, потому что схлопотать коронавирус через бумагу, хоть и можно, но сложно. Инфицированный должен как минимум плюнуть на поверхность, а сразу после – передать предмет вам. Не забудете потереть глаза и нос рукой, которой взяли бумагу, – заражение точно наступит.

Второй: исчезнут ли газеты из продаж? Встретили у одного из столичных киосков пенсионерку Нину Васильевну, а она восклицает: «Где брать достоверную информацию, если не из газет? Если все позакрывают, народ точно поднимет бунт. Телевидению мы не доверяем так, как печатной прессе. Я вот покупать любимые издания не прекращаю, несмотря на карантин. Соблюдать его надо, никто не спорит, и я соблюдаю. Меры предосторожности тоже. Вот маску ношу, руки часто мою. Но в газете себе вместе с этим не отказываю, и всех к тому же призываю. Я пережила девять генсеков, поэтому уверена, что наша страна со всем справится. Справлялись же до этого». Добродушная женщина-продавец из газетного киоска, кстати, тоже заявила, что «жить будем». Говорила, она, дескать, с шефом рано утром, работать будут как работали – в обычном графике, поставки не прекращаются. Карантин на следующей неделе на них не распространяется. Вместе с этим получили памятку о соблюдении мер предосторожности, комплект масок и перчаток. Так во всех киосках, которые мы обошли (их было порядка 15). Соблюдают все строго, так что, газеты, дорогие друзья, опасности в себе не несут. И пропадать, как вы поняли, не собираются.

Поэтому не отказывайтесь от бумажной продукции, если непосредственно перед вами зараженный не вытирал свой сопливый нос о ваш свеженький номер «Аргументов Недели». Куда больше нужно боятся дверных ручек, умывальников и поручней. Касайтесь их через салфетку или открывайте двери локтями. Про антисептики, частое мытье рук и обработку их спиртовыми растворами не забывайте. Чем чаще вы моете руки – тем больше вероятность остаться здоровым. Глаза и нос тереть грязными пальцами тоже не нужно.

А теперь инструкция для безопасного чтения:

Шаг 1: Купить газету и принести домой

Шаг 2: Помыть руки

Шаг 3: Прочитать газету и познать смысл бытия

Шаг 4: Помыть руки или обработать спиртовым раствором/антисептиком