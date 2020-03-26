Благодарность за ратный труд

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26 марта 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Иван Артеменко и заместитель главы Лабинского городского поселения Сергей Манаков вручили Павлу Федоровичу Бакаю юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, памятные подарки и цветы.

30 лет Павел Федорович Бакай отдал службе в армии. Прошел всю войну — он кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Награжден медалями «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Сегодня Павел Федорович остается на «боевом посту» – постоянно участвует в уроках мужества в лабинских школах и городском музее. Он воспитывает у молодого поколения любовь к Родине.

Иван Петрович Артеменко поблагодарил Павла Федоровича за ратный труд, терпение, выдержку, за все, что было сделано для великой Победы, пожелал крепкого здоровья и долголетия. Депутат отметил, что благодаря активной общественной деятельности Павла Федоровича, у молодых людей есть возможность узнавать правду о войне и том, какой ценой досталась Победа.

Артисты Лабинского культурного центра исполнили народные казачьи песни и песни военных лет.