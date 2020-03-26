В ЗСК разрабатывается законопроект по обеспечению ветблагополучия в крае

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26 марта 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первый зампредседателя аграрного комитета Законодательного Собрания Сергей Орленко по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко провел совещание, на котором вместе с руководителем департамента ветеринарии Краснодарского края Романом Кривоносом, представителями профильных ведомств и правовой службы администрации региона обсудил законопроект по обеспечению ветблагополучия на территории Кубани.

Эпизоотическая ситуация неоднократно становилась темой еженедельных планерок и сессий краевого парламента. Как известно, в регионе в свое время фиксировались вспышки такого опасного заболевания, как африканская чума свиней (АЧС). Несмотря на то, что обстановка в настоящее время не вызывает у специалистов тревоги, терять бдительность нельзя. Ведь последствия распространения инфекции наносят серьезный удар по экономике Кубани, поскольку АПК является ее основным стержнем.

Об этом участникам совещания по обсуждению законопроекта, направленного на обеспечение ветеринарного благополучия в крае, как раз и напомнил Сергей Орленко, подчеркнув, что вопросы эпизоотии для региона, являющегося пограничным, особенно актуальны.

По его информации, сейчас поголовье свиней удалось увеличить на сто тысяч голов. И теперь их общее количество составляет 650 тысяч. Во многом это стало возможным благодаря реализации принятого ЗСК закона о животноводстве и проводимой департаментом ветеринарии работе.

С 1998 года в крае действовал свой «внутренний» нормативный правовой акт (НПА) о региональном ветнадзоре. Но с недавнего времени полномочия по осуществлению ветнадзора были переданы на федеральный уровень. Документ, который в перспективе будет внесен на сессию аграрным комитетом ЗСК, должен структурировать взаимоотношения между федеральными и краевыми службами, отвечающими на Кубани за эпизоотическую обстановку.

Для защиты населения от болезней, общих для человека и животных, документом предусматриваются также ветеринарно-санитарный мониторинг всех личных подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории Краснодарского края от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных.

В ходе обсуждения законопроекта участники встречи подробно рассмотрели и вопросы финансирования предусмотренных документом мероприятий. В ходе подготовки нормативного правового акта его обсудят также и с муниципалитетами. В первом чтении закон планируют рассмотреть на апрельской сессии.

— Краснодарскому краю необходим свой собственный нормативный правовой акт, регулирующий ветеринарно-санитарное благополучие. Бизнес, занятый в животноводстве, должен понимать, что государство не остается в стороне от проблем и рисков, связанных с ветеринарным благополучием. Сегодня власти региона держат данный вопрос и в целом эпизоотическую ситуацию на Кубани на постоянном контроле, - прокомментировал разрабатываемый закон спикер ЗСК Юрий Бурлачко.