Биомусор - опасное слово, появившееся в молодёжном лексиконе

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

«Эй, биомусор, как тебе туса, я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса!», - помните эти слова из знаменитого хита, исполненного рэпером Элджеем? Слово «биомусор» уже давно стало едва ли не основной частью современного молодёжного слэнга. Особенно его горазды использовать в спорах разные деятели из интернета. Но если посмотреть правде в лицо, то можно и ужаснуться.

Ведь это самое слово ведёт своё происхождение со времён нацистской Германии. Именно тогда впервые заговорили о расовом превосходстве и чистоте народов Земли. Все, кто не являлся арийцами, по мнению радикальных германцев представляли собой не более, чем «биомусор». Что такое вообще биомусор? Это «генетические вывихи», которые не должны «засорять» планету. Те «нечестивые создания», которых нужно полностью уничтожить, дабы они не портили человечество. Страшное мировоззрение, ничего не скажешь. Только настоящий психически больной мог додуматься до подобных идей.

Гитлеровцы охотно именовали генетическим мусором не только «второсортные» народы, но и даже своих соотечественников, которые угодили в трудные ситуации. Если ты слаб и мягок, значит ты мусор нации. Если ты инвалид или больной, значит, ты отравляешь человечество своим присутствием, и должен быть уничтожен. Шизофреники, инвалиды, тяжелобольные и прочие несчастные люди по приказу безумного «людоеда» Гитлера были обречены на смерть. И вот сейчас отчего-то это самое слово «биомусор» вполне популярно среди молодого поколения. Некоторые используют это, как оскорбление. Биомусор – это тот человек, кто делает что-то не так; тот, кто слаб и хил, и недостоин быть в обществе. Кстати, такими словцами нередко грешили концлагерные коменданты времён Третьего Рейха. Так они называли едва ли не всех военнопленных. Неужто никто из современных молодых людей даже не задумывается о происхождении этого страшного слова? Ведь тот, кто произносит такие выражения, неосознанно восхваляет Третий Рейх и его жуткую расистскую политику.

Сейчас нередко проходит мнение о том, что нынешняя коронавирусная пандемия – это работа плохих людей, явно неравнодушных к нацизму. Если это действительно правда, то наверняка, слово «биомусор» используется в их компании вовсю. Они ведь полагают, что своими действиями «очищают» Землю, но на деле же – творят самое страшное зло в истории человечества. Поэтому предлагаем молодому поколению России задуматься, а правильно ли вообще употреблять в лексиконе подобные слова?! Мы все восхваляем ветеранов, спасших нас от страшной военной машины, готовившейся поглотить СССР в 40-е годы. Они проливали кровь, чтобы защитить нас от кошмаров и ужасов Рейха. И, тем не менее, некоторые из нас даже не догадывается, что слово «биомусор» происходит от страшных нацистских преступников, замучивших в своих лагерях сотни тысяч людей.