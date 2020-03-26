Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию на уровне 6,1%. Пенсионный фонд проинформирует свои территориальные органы о размере коэффициента. Данные изменения коснутся 4 млн россиян.
Между тем получатели социальных пенсий — самая малочисленная группа пенсионеров в стране. Речь идёт о тех, кто не заработал трудовой стаж, который необходим для получения страховой пенсии.
Индексация будет произведена с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.