Офисы обслуживания клиентов «Краснодар Водоканал» переводятся на дистанционную работу

В целях недопущения распространения заболеваний, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV, и сохранения здоровья жителей столицы Кубани с 30 марта офисы обслуживания клиентов «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») переводятся на дистанционную работу с клиентами и временно не осуществляют очный приём абонентов.
Для оплаты услуг, передачи показаний, направления заявок на оформление договоров, дистанционного взаимодействия с сотрудниками Центра обслуживания абонентов и по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими бесплатными сервисами «Краснодар Водоканала»:
- «личный кабинет» на сайте предприятия www.krasnodarvodokanal.ru;
- телефон кол-центра - 217-03-33;
- телефон горячей линии - 8-800-200-36-46;
- контактные телефоны компании: 99-23-006 и 220-28-38 (прием звонков с 08:00 до 20:00 часов ежедневно);
- электронная почта kvk_fo@rosvodokanal.ru
Краснодарский водоканал желает абонентам крепкого здоровья и благодарит клиентов за понимание и ответственное отношение к вынужденным мерам.