Офисы обслуживания клиентов «Краснодар Водоканал» переводятся на дистанционную работу

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В целях недопущения распространения заболеваний, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV, и сохранения здоровья жителей столицы Кубани с 30 марта офисы обслуживания клиентов «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») переводятся на дистанционную работу с клиентами и временно не осуществляют очный приём абонентов.

Для оплаты услуг, передачи показаний, направления заявок на оформление договоров, дистанционного взаимодействия с сотрудниками Центра обслуживания абонентов и по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими бесплатными сервисами «Краснодар Водоканала»:

- «личный кабинет» на сайте предприятия www.krasnodarvodokanal.ru;

- телефон кол-центра - 217-03-33;

- телефон горячей линии - 8-800-200-36-46;

- контактные телефоны компании: 99-23-006 и 220-28-38 (прием звонков с 08:00 до 20:00 часов ежедневно);

- электронная почта kvk_fo@rosvodokanal.ru

Краснодарский водоканал желает абонентам крепкого здоровья и благодарит клиентов за понимание и ответственное отношение к вынужденным мерам.