Евродепутат от Латвии «пожалела» русский народ

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26 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Евродепутат от Латвии, Сандра Калниете, фото соцсети

Людей в мире интересует борьба с коронавирусом, а евродепутата от Латвии Сандру Калниете интересует русский народ. Да, это именно тот депутат, которая год назад сожгла свое платье в цветах георгиевской ленты. Платье ей «напоминало», видимо, о георгиевской ленте. Российские СМИ окрестили данный «акт» г-жи Калниете, как «светская хроника обыкновенного фашизма».

Евродепутат от латвийской партии «Новое Единство» решила прокомментировать последние новости из политической жизни РФ.

«Речь идет о суровом авторитарном режиме, об абсолютной концентрации вертикали власти в руках одного лица, которая достигнута манипуляцией конституции России. Мне действительно жаль русский народ, ибо каждый, кто в этом государстве приходит к власти, за нее держится, пока его только не вынесут из Кремля ногами вперед. Если память не изменяет, исключений только три – Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин.

Путинская Россия – экономически слабое государство, полностью зависимое от нефтяных и газовых цен, и Кремль эту зависимость компенсирует агрессивной идеологией и военными авантюрами во многих соседних с Европой регионах.

Что касается Латвии, то мы сами знаем, как сильно в Латвии еще десять лет назад звучали призывы к хозяину… Латвия может быть горда тем, что достигли в создании демократии. В отличии от государств центра ЕС, Латвии и прочим Балтийским государствам никогда нельзя позволять рискованных политических экспериментов с популизмом и радикализмом, которые отдалили бы нас от ядра Европы и угрожали бы демократии и, возможно, даже существованию государства».

Интересно, о какой демократии идет речь? Г-жа Калниете не уточнила. Возможно о той, где в демократическом государстве Латвия легионеров СС министр обороны страны называет «героями»? Г-жа Калниете советует держаться Европы. Прекрасно! А почему же вам, г-жа, евродепутат открыто о «таких героях» не сказать,например, с трибуны Европарламента? Боитесь?

О какой демократии идет речь, когда коренные латыши ищут работу за границей. В Латвии ее нет! Пример? Пожалуйста! В латвийской национальной авиакомпании работают сплошь иностранцы, и руководит ее далеко не представитель коренного населения. В то время, когда национальная латвийская авиакомпания принимает «с прискоком» иностранцев, то представители «титульной нации» сидят без работы или работают разнорабочими. Разве нет отличных пилотов-латышей? Есть! Но, видимо, плюнуть на своих, по вашему мнению, и есть демократия!

И такой «демократии» в Латвии полно!

А что касается русского народа, то он веками жил без ваших националистических советов. И обойдется и сейчас! Своих, кровных сограждан пожалейте, мадам!

Специально для Сандры Калниете.

«Не трогайте Россию, господа!

Теперь вы славословите правдивость,

Но слепо верить в вашу справедливость –

Занятие, достойное шута!

Россия не бывает неправа.

Уставшая то плакать, то молиться,

Она простит и вора, и блудницу, Простит и вас за Глупые Слова».