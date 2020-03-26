Евродепутат от Латвии «пожалела» русский народ

Людей в мире интересует борьба с коронавирусом, а евродепутата от Латвии Сандру Калниете интересует русский народ. Да, это именно тот депутат, которая год назад сожгла свое платье в цветах георгиевской ленты. Платье ей «напоминало», видимо, о георгиевской ленте. Российские СМИ окрестили данный «акт» г-жи Калниете, как «светская хроника обыкновенного фашизма».
Евродепутат от латвийской партии «Новое Единство» решила прокомментировать последние новости из политической жизни РФ.
«Речь идет о суровом авторитарном режиме, об абсолютной концентрации вертикали власти в руках одного лица, которая достигнута манипуляцией конституции России. Мне действительно жаль русский народ, ибо каждый, кто в этом государстве приходит к власти, за нее держится, пока его только не вынесут из Кремля ногами вперед. Если память не изменяет, исключений только три – Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин.
Путинская Россия – экономически слабое государство, полностью зависимое от нефтяных и газовых цен, и Кремль эту зависимость компенсирует агрессивной идеологией и военными авантюрами во многих соседних с Европой регионах.
Что касается Латвии, то мы сами знаем, как сильно в Латвии еще десять лет назад звучали призывы к хозяину… Латвия может быть горда тем, что достигли в создании демократии. В отличии от государств центра ЕС, Латвии и прочим Балтийским государствам никогда нельзя позволять рискованных политических экспериментов с популизмом и радикализмом, которые отдалили бы нас от ядра Европы и угрожали бы демократии и, возможно, даже существованию государства».
Интересно, о какой демократии идет речь? Г-жа Калниете не уточнила. Возможно о той, где в демократическом государстве Латвия легионеров СС министр обороны страны называет «героями»? Г-жа Калниете советует держаться Европы. Прекрасно! А почему же вам, г-жа, евродепутат открыто о «таких героях» не сказать,например, с трибуны Европарламента? Боитесь?
О какой демократии идет речь, когда коренные латыши ищут работу за границей. В Латвии ее нет! Пример? Пожалуйста! В латвийской национальной авиакомпании работают сплошь иностранцы, и руководит ее далеко не представитель коренного населения. В то время, когда национальная латвийская авиакомпания принимает «с прискоком» иностранцев, то представители «титульной нации» сидят без работы или работают разнорабочими. Разве нет отличных пилотов-латышей? Есть! Но, видимо, плюнуть на своих, по вашему мнению, и есть демократия!
И такой «демократии» в Латвии полно!
А что касается русского народа, то он веками жил без ваших националистических советов. И обойдется и сейчас! Своих, кровных сограждан пожалейте, мадам!
Специально для Сандры Калниете.
«Не трогайте Россию, господа!
Теперь вы славословите правдивость,
Но слепо верить в вашу справедливость –
Занятие, достойное шута!
Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу, Простит и вас за Глупые Слова».