На Кубани решено ограничить пассажирские перевозки

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26 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел очередное совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. В его работе принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, а также первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

— Хочу обратиться ко всем жителям края – отнеситесь с пониманием к мерам, они необходимы, чтобы мы остановили распространение вируса в крае. Это безопасность ваша и ваших близких. Чем жестче войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот период, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор напомнил, что следующую неделю Президент объявил выходной для принятия дополнительных мер, чтобы защитить жителей. Он поручил Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с 27 марта до 5 апреля и о сокращении рейсов железнодорожного транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок.

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора все публичные массовые мероприятия отменены. Исключение составляют только мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов власти муниципальных образований и территориальных органов местного самоуправления.

С 27 марта прекратили деятельность все спортивные и детские центры, кинотеатры, фудкорты в торгово-развлекательных комплексах.

В ходе совещания глава края акцентировал внимание на необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты всех, кто оказывает помощь населению, – работников соцслужб, волонтеров, казаков, полиции, врачей. Первая партия масок – порядка 500 тысяч штук – уже приобретена. Средства выделены из резервного фонда региона.