В Беларуси Лукашенко решил не вводить в стране никаких мер по борьбе с эпидемией, а спасаться работой, баней и водкой

О ситуации с санаторием «Беларусь» сегодня на заседании оперативного штаба доложили АКСЕНОВУ.
Глава Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что в Крыму есть санатории, работающие исключительно с иностранными гражданами и привела в пример «Беларусь».
ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что следующий пересменок в санатории произойдет в период с 30-го марта по 2-ое апреля.
АКСЕНОВ отметил, что средства размещения должны отдавать себе ответственность, что в погоне за наживой, они могут поставить под угрозу весь туристический сезон. Отдельно Глава Крыма распорядился впускать иностранцев лишь при наличии справки об отсутствии коронавируса в организме.
Напомним, что президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО решил не вводить в стране никаких мер по борьбе с эпидемией. Он предложил спасаться работой, баней и водкой. В Беларуси не отменены никакие мероприятия и не введены никакие ограничения.