В Беларуси Лукашенко решил не вводить в стране никаких мер по борьбе с эпидемией, а спасаться работой, баней и водкой

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26 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

О ситуации с санаторием «Беларусь» сегодня на заседании оперативного штаба доложили АКСЕНОВУ.

Глава Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что в Крыму есть санатории, работающие исключительно с иностранными гражданами и привела в пример «Беларусь».

ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что следующий пересменок в санатории произойдет в период с 30-го марта по 2-ое апреля.

АКСЕНОВ отметил, что средства размещения должны отдавать себе ответственность, что в погоне за наживой, они могут поставить под угрозу весь туристический сезон. Отдельно Глава Крыма распорядился впускать иностранцев лишь при наличии справки об отсутствии коронавируса в организме.

Напомним, что президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО решил не вводить в стране никаких мер по борьбе с эпидемией. Он предложил спасаться работой, баней и водкой. В Беларуси не отменены никакие мероприятия и не введены никакие ограничения.