В Крыму особым спросом пользуются модные медицинские маски черного цвета

Оказывается, что даже в условиях опасности и ожидания ужесточения карантинных мер, крымчане хотят выглядеть модно.
Поисковые системы показывают, что запрос «купить маску черного цвета» превозобладает над просто «купить маску».
Вдобавок в крымском сегменте социальных сетей обсуждение тем модности медицинских масок черного цвета не спадает, а самым частым является вопрос «Где купить?».
Шутя, многие предполагают, что черной будет партия из 20 000 штук, которую пошьют заключенные колонии в Керчи.
Читайте также: