В Крыму особым спросом пользуются модные медицинские маски черного цвета

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26 марта 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Оказывается, что даже в условиях опасности и ожидания ужесточения карантинных мер, крымчане хотят выглядеть модно.

Поисковые системы показывают, что запрос «купить маску черного цвета» превозобладает над просто «купить маску».

Вдобавок в крымском сегменте социальных сетей обсуждение тем модности медицинских масок черного цвета не спадает, а самым частым является вопрос «Где купить?».

Шутя, многие предполагают, что черной будет партия из 20 000 штук, которую пошьют заключенные колонии в Керчи.

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