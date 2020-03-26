Смогут ли в России летать поезда? Решение за правительством

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26 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Создание магнитолевитационного транспорта является одной из основных тенденций ведущих стран мира. В ближайшем будущем успехами в этом направлении смогут похвастаться Япония, Китай и Германия, где уже проводится опытная эксплуатация современных проектов. Россия может тоже не остаться в стороне.

Привычные для массового сознания рельсы и колеса не понадобятся на железных дорогах скорого будущего. Магнитная левитация – это парение, которое создается магнитным полем между эстакадой и поездом. При таком способе перемещения отсутствуют трение, стук, контактная сеть и физический износ. По оценкам специалистов, эксплуатационные расходы при использовании таких технологий составят 70% от содержания обычных высокоскоростных магистралей. Транспортные системы будущего позволят достигать скорости более 600 километров в час.

Россия имеет самые серьезные шансы оказаться в числе стран-лидеров по созданию магнитолевитационных магистралей. Производимые в России сверхпроводники для мощных электромагнитов являются важнейшим компонентом для создания магнитной левитации и уже поставляются в США, Германию, Францию и Англию.

В конце прошлого года состоялось заседание Объединенного научного совета РЖД, на котором обсуждались перспективы применения технологий магнитной левитации в России. Ученые и производственники выдвинули предложение правительству РФ о создании сверхскоростной магнитолевитационной пассажирской магистрали Санкт-Петербург–Москва. Как отмечают специалисты, российский проект обладает собственной эксклюзивной технологией – более дешевой и энергетически эффективной. Все, что необходимо для ее внедрения – административное решение правительства.

Источник: Независимая газета