Ученый из Гонконга назвал самый опасный период коронавируса

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26 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

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Кельвин То, ученый-микробиолог из Китая, доцент кафедры микробиологии университета Гонконга, сообщил, что носитель коронавируса COVID-19 наиболее опасен в первую неделю, когда у человека появляются симптомы заражения.

Данные получены на основании исследования анализов образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19. В ходе исследования утром у заразившихся брали мазок из ротоглотки.

Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а в последующие дни снижалась.

Этот момент сигнализирует, что подцепивший вирус человек может заразить кого-либо, пока не попал в больницу, - сообщается на сайте научного медицинского издания The Lancet.