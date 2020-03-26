«Россети Кубань» установит в 2020 году 50 тысяч «умных» счётчиков

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26 марта 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания «Россети Кубань» планирует в течение 2020 года установить своим потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея свыше 50 тысяч современных интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Автоматизация учета – часть большой и планомерной работы в рамках реализации концепции группы «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

На установку новых выносных приборов учета планируется привлечь 1,4 млрд рублей инвестиций российских компаний в рамках энергосервисных контрактов. Всего в течение 2020 года интеллектуальной системой будет охвачено 53 тысячи точек учета в 24 районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Для потребителей «Россети Кубань» приборы учета устанавливаются бесплатно, за счет средств инвестора. Соответственно все расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт несет инвестор, а после завершения энергосервисных контрактов - электросетевая организация.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить электроэнергию путём самостоятельного контроля нагрузки по зонам суток (перенести на ночь работу энергоемких приборов) и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию в многотарифном режиме.

Потребители также будут избавлены от визитов контролеров, так как система интеллектуального учета сама передает информацию об объемах потребленной электроэнергии на главный сервер сетевой компании и далее – в энергосбытовые организации, а счета на оплату приходят по почте или в личном кабинете в сети Интернет. Потребитель может проверить свои показания и объем потребленной электроэнергии при помощи удаленного дисплея.

Установка «умных» счетчиков в «Россети Кубань» осуществляется с 2015 года. За последние четыре года в зоне эксплуатационной ответственности компании установлено свыше 200 тысяч подобных приборов. На сегодняшний день лидером по цифровизации распределительных сетей в компании «Россети Кубань» является сочинский энергорайон, там установлено около 100 тысяч «умных» счетчиков.