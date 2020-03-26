Иностранные военные пройдут двухнедельный карантин перед парадом Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РБК

Pixabay

В Минобороны сообщили, что подготовка к параду в честь 75-летия Победы на Красной площади идет в плановом режиме. Иностранные военнослужащие, которые примут участие в параде, пройдут двухнедельный карантин.

Представители Минобороны сообщили РБК, что весь личный состав, который участвует в параде, прошел углубленное медицинское обследование на фоне распространения коронавируса и допущен к участию в репетициях. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны.

В местах пребывания участников установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы и создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не рассматривают возможность отмены парада Победы из-за коронавируса.