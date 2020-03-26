Челябинскую областную больницу подготовят для пациентов с коронавирусом

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26 марта 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Областная клиническая больница № готовится к приему больных с коронавирусной инфекций. Здесь около 400 коек. В резерв переходит и областной клинический противотуберкулезный диспансер на ЧМЗ, где расположен пункт временного пребывания иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на базе инфекционных больниц в Челябинске, Миассе и Магнитогорске появятся три дополнительные лаборатории для выявления коронавирусной инфекции. Кроме того, область получила 4900 новых тест-систем. На вооружении врачей 958 аппаратов искусственной вентиляции легких, в ближайшее время будет закуплено еще 18 аппаратов, на 150 аппаратов подана заявка.

Напомним, в Челябинской области коронавирус подтвердили у восьмерых южноуральцев, еще у троих условно положительный анализ.

Вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об усилении карантина в регионе. На следующей недели не будут работать учреждения образования, будут закрыты ночные клубы, кинотеатра, развлекательные центры. Сегодня, 26 марта, Алексей Текслер встретился с исполняющим обязанности регионального управления Следственного комитета. На встрече обсуждалось участие сотрудников ведомства в проверках граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции после приезда из-за границы.