Хайпанем немножечко

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели», Ирина Рощина ]

Блоггер, фото: соцсети

На что готовы активисты социальных платформ ради заветных лайков, подписок и популярности в нынешнее время? Об убийственных способах привлечения внимания – в обзоре «Аргументов недели».

Казалось бы, 21 век, блогеры опробовали уже все ради увеличения статистики в своих профилях. Но, полет фантазии не заканчивается на гивах, провокационных материалах или простых скандалах.

Прыжок в адский котлован или день рождения Екатерины Диденко.

Этот блогер известен многим. Она рожала в прямом эфире, пила из менструальных чаш и детских горшков, провела свою экспертизу на наличие антибиотика в косметической сыворотке. Сейчас же она прыгнула выше головы – решила «словить хайп» на последствиях праздника.

Свой двадцать девятый день рождения Екатерина отметила в банном комплексе, где гости решили пойти против всех мер безопасности. Они решили высыпать 30 килограмм сухого льда в бассейн для создания фотографии в Инстаграм, что привело к несчастному случаю. Каждый свой шаг Диденко выкладывала в сторис: от начала 29-летия до смерти троих ее близких.

Кроме того, на следующий день фармацевт записала историю, в которой поблагодарила мужа за то, что он умер не в день ее рождения. «Это лучший подарок, который мог сделать мне Валя», - говорила она в социальных сетях.

Психологи говорят, что подобное поведение – способ пережить потерю, но как объяснить последующие действия блогера? После инцидента на дне рождения Диденко звали на передачи «Прямой эфир» и «Пусть говорят», между которыми она выбрала первую. Далее Екатерина снимает фейковое видео с детьми. Взяв их на руки, она медленно идет к открытому окну, показывая аудитории желание совершить суицид.

Стоит ли отвечать на вопрос, чего хотела добиться Диденко, выкладывая подобный контент? И какова должна была быть реакция аудитории?

Итак, мы можем видеть несколько поводов для поднятия статистики: желание сделать фото в бассейне и трагедия. К слову, за считанные дни на ее аккаунт по подписалось свыше 500 тыс.фолловеров. Значит, рабочие методы.

Почему у блогера поднялась активность?

Давайте взглянем правде в глаза. Современные люди излишне зависимы от своих телефонов, некоторые хранят в нем всю свою жизнь. Чтобы проверить, являетесь ли вы таким, достаточно лишь честно ответить себе на следующие вопросы. Что вы делаете первым делом, когда просыпаетесь? Берете ли вы с собой смартфон, когда идете в туалет или душ? Тянетесь ли вы к нему, когда проводите время в компании друзей? Как вы проводите поездку в общественном транспорте? Сколько минут или часов составляет ваше экранное время?

Многие из нас просыпаются и засыпают с гаджетом. Мы живем так, что большую часть времени мы посвящаем виртуальному, а не живому общению. Современное поколение буквально рождается в Интернете. Что же касаемо блогеров, то их лайф-стайл полностью посвящен социальным сетям.

То, что мы увидели в контенте Екатерины Диденко – принципиально новое явление. Ранее мы не видели в сети смерть у популярного блогера. Из-за чего никто не понимает, как себя правильно вести, как реагировать на произошедшее. Екатерина привыкла делиться всеми действиями со своими подписчиками, поэтому и продолжила это делать после инцидента. Ведь для нее это обычное дело – вещать на аудиторию.

Сложно принять такой формат скорби, возможно потому что это в новинку для всех. А значит – неприемлемое и отталкивающее.

Видео длиною в 5 лет колонии

Блогер Кароматулло Джабаров, пранкер, может сесть в тюрьму по статье «Хулиганство» за видео, посвященное коронавирусу. Он и его команда отсняли материал, на котором видно человека, изображающего конвульсии и группу в защитных костюмах, кричащую что-то о новой пандемии. Пять человек причастно к преступлению.

Сам по себе формат пранка будоражит массы и, как следствие, поднимает активность профиля. Все бы ничего, если бы весь мир не боялся COVID-19 и любого чиха и кашля рядом с собой. Действительно ли уместны такие действия в период сложных мировых ситуаций? В такое время стоит максимально успокоить общество, не кормить его информационными вбросами и тем более – пранками.

Если врать, то уверенно

Возможно, вы знаете блогера Инстасамку, которая славится эпатажностью, скандалами и фейковыми ситуациями.

Так в 2019 году девушка подстроила взлом своей квартиры. Вернувшись из поездки, она увидела бардак в квартире и отсутствие 4 млн. рублей, ноутбуков, камер, планшетов и другой техники.

Ее фолловеры быстро поняли, что ограбление было постановочным, а такое действие Дарьи Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) – пиар ход. Странным показалось то, что девушка хранит большую сумму наличных дома при том условии, что она не скрывает своего материального положения.

Это не первый раз, когда блогер пытается «поиграть» с чувствами подписчиков. Так, она обманывала свою аудиторию в розыгрышах денег и призов, продавала бесполезный гайд по продвижению страницы в Инстаграм и даже сняла видео про своего молодого человека, который якобы попал в аварию. Никита Лол, ее бывший друг и продюсер, снял видео-разоблачение, в котором рассказал всю правду об Инстасамке.

Хайп на хайпе или Х2

Помимо блогеров, самоорганизующих повод для поднятия статистики, существуют и те, кто готов пропиариться на их фундаменте. Их задача – быстро среагировать на ситуацию и дать свою экспертную оценку, а желательно, чтобы она была противоположной мнению основателя. Так сказать, разделить общество на два лагеря и взять себе немного хайпа.

Например, та же Екатерина Диденко с сывороткой красоты, в которой она не нашла антибиотик тетрациклин в ходе домашнего эксперимента. Летом 2019 года эта история вызвала немалый общественный резонанс, был суд и независимая экспертиза, которая все же обнаружила присутствие запрещенного препарата в косметическом продукте.

Хороший ход пойти против толпы: вставила свое слово, противоречащее обществу и привлекла внимание к себе. Как результат – попадание в топы.

Или же – блогеры, которые посчитали нужным затронуть в своем блоге поведение той же Диденко, обвинить и оскорбить ее. Также «гениальный» ход – пиар на горячей теме.

Когда интерес к известной личности убывает, то первым делом нужно устроить эмоциональную и социальную встряску по типу наших с вами историй. И как после этого доверять блогерам?

Если вы понимаете, что перед вами фейк или то, что ниже ваших моральных ценностей, то не спешите заниматься комментаторством или выяснением отношений. Помните, что любое взаимодействие с материалом, неприемлемым для вас, поднимает его статистику в топы и раздел «интересное».