Рошаль прокомментировал обращение Путина к медикам: «Доброе слово и кошке приятно»

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26 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Доктор Леонид Рошаль оценил, что президент начал свою речь с обращения к медработникам, от работы которых сейчас во многом зависит, как дальше будет развиваться ситуация.

«Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. Обращение Владимира Путина было крайне важным и необходимым», – подчеркнул Рошаль.

Рошаль считает, что народ правильно воспримет все, что сказал президент Владимир Путин. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметил, что в своем обращении глава государства не только призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, но и коснулся многих важных вопросов, в том числе экономических и финансовых.

Ранее сообщалось, что 22 апреля будет рабочим днем из-за переноса голосования по Конституции.