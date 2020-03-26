Челябинские журналисты присоединились к флешмобу #ЛучшеДома

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26 марта 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В медиахолдинге «Гранада Пресс» создали целую серию иллюстраций, призывающих людей больше времени проводить дома.

За основу дизайнеры южноуральского медиахолдинга взяли плакаты, нарисованные во времена Советского Союза. Журналисты считают, что необходимо как можно чаще напоминать людям о том, в период пандемии, лучше не выходить из дома, а больше времени уделять своей семье.

Аналогичные акции проводят и другие компании, например, «Яндекс» объявил о запуске сайта «Лучше дома» для тек, кто сидит на карантине. Очень популярным в России стал флеш-моб медиков. Они выступают с лозунгом «Остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас».