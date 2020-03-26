Владимир Евланов встретился с преподавателями РЭУ им. Плеханова

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26 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

24 марта в Краснодарском филиале Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова прошла встреча руководящего состава филиала университета с депутатом Государственной Думы РФ, членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Евлановым. Встреча была посвящена экономическому обоснованию и необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В связи с эпидемиологической обстановкой встречу было решено провести в узком составе.

Владимир Евланов рассказал, что в Государственной Думе принято 170 поправок в Конституцию, но окончательное решение будет за гражданами нашей страны.

«Наиболее важными поправками в Конституцию являются поправки, связанные с обеспечением доступности и качества медицинского обслуживания, признанием детей приоритетным направлением государственной политики, а также ответственностью за защиту прав трудящихся и установлением МРОТ не менее величины прожиточного минимума. Стратегически важные изменения связаны с укреплением государственности нашей страны, невозможностью отторжения каких-либо территорий» - рассказал парламентарий.

После доклада парламентария о последних новостях из Государственной Думы, участники встречи перешли к обсуждению ситуации в городе и в отрасли. Затронута была и тема борьбы с коронавирусом. В настоящее время филиал как и все остальные высшие учебные заведения края работает удаленно: преподаватели читают лекции, проверяют задания через Интернет. Образовательный процесс не останавливается.

Директор филиала Анна Петровская в свою очередь рассказала о текущей ситуации в образовательной сфере. По ее словам популярными направлениями до сих пор остаются экономические специальности. Но вместе с этим на рынке труда нарастает потребность в прикладных специальностях. Так, к примеру, предприятиям потребительской сферы остро необходимы технологи и товароведы. В результате, при получении диплома все студенты этих специальностей уже устроены на предприятия. В то время как среди экономистов существует конкурс на вакансии.

По окончании встречи Владимир Евланов выразил надежду на скорое улучшение эпидемиологической ситуации и проведение голосования по правкам в Конституцию в тот срок, что запланирован.