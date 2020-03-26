Челябинцев на время изоляции обеспечат стабильным интернетом

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26 марта 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Крупнейший интернет-провайдер Челябинской области «Интерсвязь» на время ограничений по коронавирусу обеспечит южноуральцев стабильным доступом в интенрет.

Специалисты компании уверены, что сейчас такие меры особенно важны, так как многие работодатели переводят своих сотрудников на удалённую работу, и, по сути, домашний интернет используется не как способ семейного отдыха или развлечения, а как полноценный рабочий инструмент, из-за чего нагрузка на сети интернет-провайдера многократно возрастает.

Специалисты внимательно следят за нагрузкой на сеть и отмечают, что сейчас абонентами, в среднем, используется всего лишь 20% доступных мощностей. При этом, на случай непредвиденных проблем с сетью, в компании предусмотрен дополнительный резерв мощностей, который позволяет исключить серьёзные последствия аварий.

Также компания «Интерсвязь» для своих абонентов предлагает бесплатный сервис проведения видеоконференций со своими коллегами. Его уникальность в том, что людям не нужно ничего устанавливать на свой компьютер, а полноценный клиент для работы встроен прямо в браузер.

Актуальным в период карантина остаётся и вопрос проведения досуга. Напомним, что в бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» доступен раздел «Онлайн-телевидение», в котором абонентам компании можно просматривать со смартфона порядка 100 телеканалов различной тематики, а для неабонетов в свободном доступе до 30 апреля порядка 50 телеканалов, сообщает агентство Полит74.