Кто в мире заработает на коронавирусе

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26 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Диана ЧЕРНИКОВА ]

Компания General Electrics Healthcare, США, ежегодный доход 9 млрд $, фото: соцсети

С каждым днем пандемия набирает обороты, рекордное количество инфицированных и умерших. Экстренно реагируя на ситуацию, многие страны мира начинают активно развивать заводы по производству медицинского оборудования. Кто же в лидерах медицинской отрасли?

В России дела с медициной обстоят неважно, ведь мы на протяжении всей истории прибегали к скупке иностранных медикаментов и оборудования. В настоящее время выявилось 4 основных лидера по производству медицинского оборудования для диагностики, лечения и операций.

Первый в списке с ежегодным доходом в размере 19 млрд $ General Electrics Healthcare. Данная компания была основана еще в 1878 году в США, Нью-Йорк со штаб-квартирой в Чикаго. Компания из года в год сохраняла старые традиции, благодаря чему и сохранила господство над другими компаниями, которые подвергались постоянным реформам из-за смены руководства.

Второе почетное место занимает компания «Siemens Healthcare» с бюджетом в 14,5 млрд EUR. Предприятие было создано в 2008 году в Германии. В холдинг также входят предприятия по производству медикаментов и даже клиника, которая поможет справиться с психологическими и психическими заболеваниями своих клиентов.

Третье место занимает компания, вошедшая в список Fortune-500, созданная в США, Дирфилле, штате Иллинойс в 1931 году, ее ежегодная прибыль составляет 10,56 млрд $ - Baxter International Inc. Предприятие специализируется на лечении от гемофилии, заболевании почек и иммунных расстройств.

Также к подобным успешным компаниям можно отнести и Phillips Healthcare с доходом 1,719 млрд EUR в год. Компания попала в лидеры в далеком 1918 году, создав медицинскую рентгеновскую трубку. Несмотря на маленькую ежегодную прибыль, к 1933 году Phillips Healthcare смогла выйти на мировой рынок и продавать свое оборудование в Европе и США.

А что же Россия? На федеральную целевую программу «Фарма 2020» только в этом году будет затрачено около 10 млрд рублей, не считая множества других проектов. Россия, как известно, стремится максимизи́ровать импортозамещение. Правда, также общеизвестно, что далеко не всегда освоение больших средств приводит у нас к положительным результатам для граждан.