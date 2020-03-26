Для научного эксперимента десяткам свиней отсекли головы и через несколько часов оживили

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26 марта 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ученым Йельского университета удалось оживить мозг убитых животных. Журнал Nature отметил эту работу как одно из главных достижений прошлого года. Новые исследования ученых помогут решению проблем восстановления мозга и выводу людей из состояния комы.

История медицины полна легенд и реальных фактов, когда мы вспоминаем о попытках «воодушевления» людей, впавших в кому или клиническую смерть. В соответствии с древней практикой мумификации анатомы пытались поддерживать сохранность помещением тел в холод. Известно, что Ленина сначала было решено заморозить и поддерживать в таком состоянии с помощью закупленного в Германии аппарата компании «Сименс».

Ученые Йельского университета пошли другим путем. Экспериментальным материалом для них стали 32 головы забитых на бойне свиней. Через четыре часа после отсечения, головы удалось оживить. Мозги изымали из черепной коробки и с помощью катетеров подсоединяли к специально созданной для этого сиcтеме BrainEx. При этом, как оказалось в ходе эксперимента, раствор, подаваемый в мозг, должен быть теплым.

«В состав бесклеточного раствора, подаваемого в мозг импульсами, которые сходны с сердечными, входил гемоглобин для доставки кислорода и отвода СО2, питательные вещества и вещества подавления нейронной активности для защиты их от повреждения», - рассказывает кандидат биологических наук Игорь Лалаянц.

Помимо этого, по словам ученого, в раствор добавляли сосудорасширяющие вещества, а также вещества подавления глиального воспаления и активаторы обмена веществ.

Результаты, полученные йельскими учеными, как считают специалисты, представляются особенно важными на фоне ведущихся работ, связанных с подготовкой свиней к выращиванию органов, пригодных в будущем для пересадки людям.

Источник: Независимая газета