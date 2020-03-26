Еще одна статья дохода? Роспотребнадзор штрафует всех подряд за то, что не готовы к эпидемии коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребназор штрафует различные организации за то, что они не готовы работать в условиях пандемии коронавируса. Но достать нужное количество одноразового медицинского оборудования сейчас невозможно, поэтому эти штрафы превращаются в карательный инструмент и еще одну статью дохода ведомства, считают эксперты.

«Присутствовал на разборках в Роспотребнадзоре по поводу проверок, проведенных его сотрудниками в различных организациях. Натуральная очередь. Разговор на тему: - у вас нет масок; - у вас не проводят измерение температуры; - вы не поставили приборы для обеззараживания воздуха в местах массового пользования. Ответы однотипные: - масок нигде нет; - все остальное купить либо сложно, но долго, ибо процедура госзакупок, изыскание средств, поскольку таких расходов в планах финансовой деятельности не предусмотрено. А на приборы по обеззараживанию воздуха вообще очередь на 2 месяца! Ответ у чиновников один: «Это не наши проблемы. Штраф. Следующий. И вот этот конвейер завораживает, а его бессмысленность и безжалостность убивает не хуже коронавируса», - пишут очевидцы в Сети.