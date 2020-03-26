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СК РФ создал рабочую группу по противодействию распространению фейков о коронавирусе

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

СК РФ создал рабочую группу по противодействию распространению фейков о коронавирусе
СК РФ. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Следственный комитет Российской Федерации создал рабочую группу по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Рабочая группа будет выявлять факты распространения в интернете и мессенджерах способствующих паническим настроениям заведомо ложных, непроверенных и иных недостоверных сведений о коронавирусной инфекции.

По выявленным фактам следователи будут давать уголовно-правовую оценку в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщила сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ЛЧ

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