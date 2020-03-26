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Нужно ли рожать детей, которые проживут всего несколько дней?

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Нужно ли рожать детей, которые проживут всего несколько дней?

В Москве появилась паллиативная программа, направленная на поддержку семей, ожидающих рождение больного ребёнка. Раньше такие родителям получали предложение о прерывании беременности. Но теперь появился выбор: рожать ребёнка, даже если ему суждено прожить небольшой период времени.

Данная программа поддерживается благотворительным фондом «Дом с маяком».
Ранее получить такую помощь было практически невозможно. Проект получения паллиативной помощи реализуется в столичной клинической больнице № 24. Теперь родителей не нужно склонять к аборту, если известен страшный диагноз. Малыш получает шанс на жизнь. А родители могут рассчитывать на несколько видов помощи: информационную, психологическую, правовую и медицинскую.

Женщины узнают о наличии заболевания плода во время прохождения УЗИ. При наличии тяжёлого диагноза они направляются на консилиум врачей в перинатальный центр.

Если будущей матери предлагают прервать беременность, то, чаще всего, она на это соглашается. Но имеются родители, которые до последнего верят, что диагноз ошибочный, и не хотят аборта.  С ними и начинают работать специалисты.

В клинике имеется много случаев, когда родившийся ребёнок проживал несколько дней. За это время родители успевали пообщаться с малюткой, дать имя и даже окрестить в церкви.

ПВ

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