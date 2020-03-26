Нужно ли рожать детей, которые проживут всего несколько дней?

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве появилась паллиативная программа, направленная на поддержку семей, ожидающих рождение больного ребёнка. Раньше такие родителям получали предложение о прерывании беременности. Но теперь появился выбор: рожать ребёнка, даже если ему суждено прожить небольшой период времени.



Данная программа поддерживается благотворительным фондом «Дом с маяком».

Ранее получить такую помощь было практически невозможно. Проект получения паллиативной помощи реализуется в столичной клинической больнице № 24. Теперь родителей не нужно склонять к аборту, если известен страшный диагноз. Малыш получает шанс на жизнь. А родители могут рассчитывать на несколько видов помощи: информационную, психологическую, правовую и медицинскую.



Женщины узнают о наличии заболевания плода во время прохождения УЗИ. При наличии тяжёлого диагноза они направляются на консилиум врачей в перинатальный центр.



Если будущей матери предлагают прервать беременность, то, чаще всего, она на это соглашается. Но имеются родители, которые до последнего верят, что диагноз ошибочный, и не хотят аборта. С ними и начинают работать специалисты.

В клинике имеется много случаев, когда родившийся ребёнок проживал несколько дней. За это время родители успевали пообщаться с малюткой, дать имя и даже окрестить в церкви.



