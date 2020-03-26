Как развить вкус в интерьере

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26 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

стиль кич в интерьере, фото: соцсети

Представьте, что у вас на кухне установлен фартук с лимонами. Стильно ли это?



Но сначала разберём что такое вкус? Человек с колыбели своего развития прививает своим детям омерзение и отвращение к несъедобным и потенциально опасным вещам, чтобы маленький человек не ел всякую что ни попадя, чтобы обезопасить его. Можно сказать, это такая культурно привитая брезгливость. С развитием цивилизации кулинарный вокабуляр очень здорово лёг на культурную атмосферу в жизни человека, причем в очень многих языках. Искусство стало для нас пищей для размышления, поэтому параллели со вкусом еды мы очень часто проводим в своей голове. Мы можем очень ясно выразить свою мысль сказав: «приторная песенка», «тошнотворные духи», «слащавый фильм», «пресная живопись», «сырая постановка», «зрелая/незрелое произведение», как бы намекая, что это есть нельзя. Исторически так сложилось, что воспитанием хорошего вкуса чаще всего были озабочены высшие слои общества и правящие классы. У нас даже до сих пор есть ассоциация, что хороший вкус – это признак интеллигентного, образованного и воспитанного аристократа. Воспитанный в такой среде вкус чаще всего отличается тем, что он как бы многое повидавший и очень сильно отличается от наших первобытных, естественных предпочтений. Например, детям чаще будут нравятся чрезмерно насыщенные и яркие цвета, звенящая, пискливая музыка, под которую можно смешно дрыгаться, какие-то

неуклюжие, смешные танцы, приторные вкусы, запахи и кислотные картинки. С рождения никому никогда не нравятся классическая музыка, фильмы Тарковского и живопись импрессионистов. Чтобы почувствовать красоту в этих предметах, необходима определенная выучка и самодисциплина, нужно научиться подавлять в себе первобытные порывы, чтобы научиться чувствовать более тонкие нюансы и наслаждаться джазом, так же как ребенок радуется писклявой песенке из китайской игрушки.

То есть развиваясь, усваивая достижения культуры, у человека появляется и умение владеть собой, так люди все больше отстраняются от своих первоначальных вкусов, прививая тот самый художественный вкус. А самый базовые и естественные человеческие предпочтения уже не кажется им привлекательными.



И после такой культурной выучки дальше идёт углубление в ту сферу, которой человек уделяет больше всего внимания. Если это кино, то чем больше человек смотрит, тем лучше он видит, что мелодрамы, где главный герой-миллионер забирает в счастливую жизнь простушку, является самой примитивной формой своих не реализованных желаний, и проявляет интерес к более сложному фильму без замыленных клише и ожидаемых поворотов.



Есть очень известная цитата: «В архитектуре обозначить метафору в лоб – значит убить ее» американского архитектора Дженкса. В интерьере плохой вкус проявляется как раз-таки прямолобостью образа. Например, упомянутый выше фартук с лимонами, полы с дельфинами или обои с фотографиями Нью-Йорка.



То же самое касается цветов. Цвета детских карандашей: синий, красный, зеленый могут быть излишне прямолинейны. Более тонкие и сложные цвета с добавлением серых, коричневых, белых оттенков всегда менее очевидны, сложны для восприятия и требуют художественной выучки. От того ими чаще могут наслаждаться люди, так сказать, более насмотренные. Даже сейчас очень сложно найти дорогой статусный отель, оформленный в пестрые вырви-глаз цвета. Состоятельная и образованная публика, которая часто останавливается в таких отелях, просто не поймет такой стиль. Они уже выучены на более тонкие нюансы.



Переосмысление визуальных образов очень часто встречается в современном искусстве. Например, американский художник Энди Уорхол, который переосмыслил банку с супом, сделал из нее предмет искусства и символ массового потребления, разрушил, а потом заново собрал этот образ, но уже с новыми смыслами.

Также и происходит с интерьерами в стиле кич, которые состоят из продукции массовой культуры. Например, к таким продуктам относятся производимые для туристов эйфелевые башенки, или магниты с городами, или кружки с изображением героев мультфильмов Disney и так далее. Термином кич обозначают слишком поверхностное массовое искусство, которое не склонно утомлять глубиной и серьезностью, а скорее развлекающее зрителя. В каком-то смысле это был синоним дурного вкуса. Но во второй половине ХХ века, в самый разгар увлечения переосмысления (или деконструкции) этих образов, кич стал воспринимать иначе. Художник сказал: «Да, я знаю, что это кич, но с высших творческих позиций посвящённого, я наделяю этот продукт массовой культуры новым смыслом, превращаю его в некую декларацию современной жизни». Это и есть процесс деконструкции и реконструкции образа.



Но все же вернёмся к фартукам с лимонами. Прямолинейные и прямолобые образы в интерьере – это первый шаг в развитии вкусовых предпочтений. То есть вы просто берёте прямой образ лимона и применяете его без переосмысления или деконструкции в интерьере. Более сложный уровень – это интерьер, который требует интеллектуальной сборки, это попытка передать в интерьере образ, который вас вдохновляет, не называя его прямо. То есть не клеить фотообои с лимонами, а ставить в интерьере лимонного цвета, например, рамы, передать фактуру кожуры или динамику и изгибы ветвей как-то передать это, например, в мебельной фурнитуре и так далее. В общем оставляете только ощущение и восприятие лимона. А еще более сложный шаг – это деконструкции образа лимона. Когда вы говорите: «Это на самом деле не лимон, а символ человеческих стремлений». Сейчас все стремятся к лимонным заработкам, все хотят много лимонов долларов на своём банковском счете, поэтому лимоны на вашей кухне – это не лимоны вовсе, а насмешка над всеми, для кого-то лимон долларов – это недосягаемая мечта всей жизни, а у вас они уже есть на кухне в избытке, и вам больше не нужно за ними бежать, вы теперь можете жить в спокойствии и без борьбы, чего не могут себе позволить многие бегущие за лимонами.



Подведём итог: в работе над образом интерьера необходимо не просто собрать все те образы, которые вам симпатичны, но и проделать некоторую интеллектуальную работу по передачи смыслов и ощущений. И чем больше такой работы вы проведёте в интерьере, тем более высоковкусным он получится.