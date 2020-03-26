Тектоническая опасность на Курилах

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26 марта 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Землетрясение на Курилах, март 2020, фото соцсети

Нестабильность на Курильских островах существовала практически всегда. Что в плане политики, эти регионы всегда были спорны, что в плане общей тектонической ситуации. Самое сильное землетрясение жители Курил испытали в 1952-м. Тогда островитяне так и не почувствовали толчков, зато потом на них обрушилось ужасное цунами. Гигантская волна уничтожила весь Северо-Курильск. Потом правительство СССР отстроило город заново, но уже в совершенно иной местности.

Проблемами катаклизмов на данных островах в ХХ веке занимались многие известные учёные, в том числе и доктор наук, А.Г.Родников, не раз обсуждавший курильскую ситуацию в Академии Наук. Эта местность до сих пор считается тектонически небезопасной на территории РФ. Условно говоря, все люди, проживающие на островах, находятся под угрозой внезапного катаклизма.

К несчастью, катаклизм всё же произошёл, и случилось это 25 марта нынешнего года. На этот раз обошлось без человеческих жертв, что очень радует. Но всё же пострадала инфраструктура поселений. В Северо-Курильске оказались повреждены отопительная система, здания Дома Культуры и местной школы, а заодно и некоторые магазины. Многие товары от сильных толчков просто падали с полок и разбивались вдребезги. Цунами, обрушившееся на Курилы вслед за землетрясением, оказалось совершенно не смертельным. Но жители опасаются повторных толчков и дальнейшего развития катастрофы. Ведь новое цунами может быть куда более разрушительное, чем то, что было вначале. Точный анализ нынешней тектонической ситуации на островах пока ещё не произвели.

Мы всё же надеемся на то, что планета прекратит «бунтовать» против человечества и вскоре успокоится. 2020 год уже давно прослыл для всех сплошной непрекращающейся катастрофой. Лесные пожары в Австралии, землетрясение в Хорватии, коронавирусная пандемия по всему миру, а теперь ещё и Курильская нестабильность.