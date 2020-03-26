Человек человеку вирус. О первом биооружии в истории человечества

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26 марта 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Бубонная чума в Европе в Средние века, фото соцсети

Вы когда-нибудь задумывались о том, что первое в мире биологическое оружие применили вовсе не в ХХ столетии, а намного раньше? Человек всегда обожал вредить собственным сородичам. Причём с каждым веком его действия становились всё более и более изощрёнными. Увы, но люди – настоящие мастера насилия и убийства. Так было, так есть и так вероятно и останется, если человеческое общество окончательно не изменит себя к лучшему и не перестанет вести «хищническую» политику. Человек человеку волк… или даже вирус.

В Средние века людская раса была настолько беспощадна, что почти каждый год безжалостно вырезала друг друга. Биооружием нередко грешили восточные ханы и эмиры, особенно во времена чумы. Например, в 1346 году золотоордынский хан Джанибек после неудачных попыток овладеть городом Каффа в Крыму, подбросил туда труп заражённого человека. Опасная болезнь распространилась по городу в одночасье. Бежавшие в ужасе жители принесли её потом в Европу. Поговаривали, что подобные случаи устраивали и раньше сельджукские правители, особенно во времена вторжения в Персию. А уж в 18-м веке не брезговали «экспериментами» в бактериологии и английские колонисты. Тогда англичане подбросили индейцам одеяла, заражённые возбудителем оспы. Этим они намеревались остановить атаку на форт Питт. Заражение сразу же началось по всему индейскому лагерю, причём с устрашающей быстротой.

Если говорить о 20-м веке, то применений такого страшного оружия было достаточно. В 40-х годах японцы продолжил свой чудовищный геноцид китайского населения. Им даже удалось спровоцировать эпидемию чумы во многих областях Поднебесной. При этом в японских концлагерях разные вирусы нередко тестировали на заключённых. Естественно, и гитлеровцы занимались подобными расправами. В нацистских лагерях смерти порою творилось такое, о чём даже страшно писать. В качестве подопытных кроликов шли многие заключённые, в том числе женщины, дети и старики. В концлагерях «Озаричи» учёные Рейха вовсю экспериментировали с сыпным тифом, проводя свои опыты на живых людях. Также германцы уничтожали с помощью разных болезней и советских партизан.

Ещё можно упомянуть и ситуацию в Корейской войне 50-х. В те дни бактериологическим оружием уже заведовали США, и активно использовали его против войск Ким Ер Сена. Недаром ведь северокорейцы ненавидят американцев. Эта ненависть конечно же ужасна, но появилась она у них вовсе неспроста. Однако само правительство США так и не подтвердило свои бесчеловечные действия в далёких 50-х. Конечно не стоит забывать и о легендарной «Сибирской язве», эпидемия которой вспыхнула в 1979 году в Свердловске (нын. Екатеринбург). Тогда от ужасной болезни погибли 64 человека, а по неофициальным версиям даже 100. Считается, что эпидемия случилась из-за утечки в одной из советских лабораторий. Другие же аналитики говорят о диверсии США.

К сожалению, угроза биооружия актуальна и по наши дни. Не стоит лишний раз повторять, что по мнению некоторых обозревателей, сегодняшняя пандемия Covid-19 – это самая беспощадная бактериологическая атака, устроенная неизвестными группировками. Человечество поистине беспощадно к своим сородичам, и это неоспоримый факт. Даже животные и то бывают более милосердными.