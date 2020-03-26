«Ценовой сговор», Генеральная прокуратура готова дать правовую оценку необоснованнному росту цен на бензин

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26 марта 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Генеральной прокуратуре России пристально следят за ситуацией на внутреннем топливном рынке. Ведомство поручило Федеральной антимонопольной службе дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизель.

Дело в том, что в различных регионах страны продавцы подняли розничные цены на топливо. Объясняют они это падением спроса из-за коронавируса и прекращением транспортного сообщения. Именно поэтому Генпрокуратура ведет мониторинг ситуации, а при необходимости готова начать прокурорские проверки, направленные на «выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора».

По данным Росстата, за неделю — с 17 по 23 марта — розничные цены на бензин в среднем по России не изменились, с начала марта выросли на 0,1%, а с начала 2020 года — на 0,4%