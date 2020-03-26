«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции», так в Минздраве прогнозируют ситуацию с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России заявил, что готов к "взрывной ситуации" с коронавирусом. Как сообщил главный инфекционист, во всех регионах оборудованы новые стационары и выделены дополнительные койки.

«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — сказал Малышев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам профессора, в такой ситуации главное не растеряться и своевременно оказывать помощь тем, кому она необходима. Что касается карантина, то нерабочая неделя не сможет существенно повлиять на ситуацию, для реального предотвращения распространения коронавируса необходимо как минимум 12 дней изоляции, поскольку в течение именно этого срока симптомы заболевания проявляется у 98% пациентов.