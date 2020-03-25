Сепаратизм в Индонезии : былая вражда может вспыхнуть в любую минуту

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25 марта 2020, 23:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

сепаратизм в Индонезии, фото: соцсети

Сепаратистских историй в далёкой Индонезии весьма хватает. Не все обитатели остров желают подчиняться правительству Джакарты.

Некоторые племена, в основном говорящие на австронезийских языках, давно мечтают о создании собственных государств. На данный момент в Индонезии всё относительно спокойно, но, тем не менее, сепаратистские настроения всё же прослеживаются на территории этой страны. Не все ещё забыли ужасы страшного ХХ века.

Наиболее масштабным было восстание племён в провинции Ачех, которое вылилось в настоящую гражданскую войну. Бойня между индонезийцами и местными продолжалась с конца 70-х вплоть до 2005 года. Лишь в начале 21-го века организация «Свободный Ачех» отказалась от агрессивной деятельности и признала своё поражение. Ещё стоит отметить и борьбу за независимость Восточного Тимора. Вплоть до 2002 года продолжалась беспощадная битва местного населения с индонезийцами, закончившаяся полной победой сепаратистов. Сейчас республика Восточного Тимора – полностью независимое государство.

Во второй половине 20-го века Индонезия вела войну и с так называемой Южно-Молуккской республикой, образовавшейся из бывших голландских владений. Христиане Молуккских островов (в частности из города Амбон) настолько яростно боролись за независимость, что порою прибегали к терактам и убийствам невинных. Сепаратисты не раз обращались за помощью к Нидерландам, но все их усилия были тщетны. Нидерланды на помощь так и не пришли. Последние насильственные акции молуккских организаций произошли в конце 70-х. Боевики попытались захватить заложников в провинции Ассен, но вскоре были уничтожены силами правопорядка.

Папуасы из Новой Гвинеи так же недовольны присутствием индонезийцев. Для них жители островов, располагающихся неподалёку, являются не более чем чужаками и завоевателями. С 70-х годов сепаратисты из республики Западного Папуа ведут беспощадную борьбу с правительством Индонезии. Движение даже финансировалось правительством Каддафи и маоистскими группировками из Китая. Но все усилия террористов были напрасны. Индонезия беспощадно подавляла все очаги сопротивления. Правительство Джакарты и поныне старается пресекать все сепаратистские настроения.

К счастью, сейчас Индонезия – уже не такая проблемная страна, каковой она являлась в ХХ веке. Но всё же агрессия со стороны племён, жаждущих независимости, всё ещё существует. Нельзя сказать, что в регионах, бывших когда-то полем боя между индонезийцами и местными, присутствует какая-то стабильность. Былая вражда может вспыхнуть снова в любую минуту.