Что такое эндорфин и как повысить его уровень

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25 марта 2020, 23:31 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

счастье у людей, фото: соцсети

В нашем организме много различных гормонов так называемых «радости», но каждый из них имеет свои специфические особенности. Еще одним «гормоном счастья» из группы пептидных соединений является эндорфин, о котором часто поет современная эстрада.

Эндорфин защищает наш организм от стрессовых ситуаций, его количество существенно возрастает при сильных болевых ощущениях, при страхе и стрессе. Естественным путем эндорфин вырабатывается преимущественно в головном мозге, вместе с синтезом «гормона счастья» образуется также адреналин, который, например, при болевом синдроме уменьшает боль и помогает выйти из различных ситуаций без посттравматических последствий. К тканям и органам гормон переносится через кровь. Нервные импульсы поступают в центры, где реализуется эффект каждого адреналина и распространяется на определенные зоны.

Интересен факт, что во время боевых действий раненые солдаты не чувствуют какое-то время боль как раз из-за выработки эндорфинов и адреналина, иначе они просто могли бы умереть от болевого шока. В больших количествах гормон вырабатывается во время родов.

Также эндорфины отвечают за улучшение самочувствия, регенерацию тканей и хорошее настроение. В условиях стресса и сложных эмоциональных ситуациях эндорфин благоприятно воздействует на здравый смысл.

Частично эндорфин вырабатывается в: желудке, надпочечниках, поджелудочной железе, кишечнике.

Состояние иммунной системы тоже зависит от нормализации работы эндорфина, если гормона достаточно, то болезнь протекает гораздо быстрее и легче.

Эндорфин – это прежде всего положительные эмоции такие, как: радость, удовольствие и эйфория.

Есть множество простых способов увеличить выработку эндорфина:

Самое простое и эффективное – физические нагрузки. Любая спортивная деятельность улучшает общее состояние организма и способствует выработке эндорфина в крови. Любой, кто занимался спортом, понимает какое чувство эйфории и самоудовлетворения возникает после тренировки. Этот способ имеет длительное положительное действие.

Если спорт не по душе, то прекрасным способом физической активности являются танцы. Разновидностей танцев так много, что на каждого найдется свой.

Питание всегда влияет на наше состояние. Есть продукты, которые стимулируют выработку «гормона радости». Во-первых, это любой продукт, который вы любите больше других: кто-то, например без ума от апельсинов, а кто-то любит пюре. Как говорится, на вкус и цвет. Из овощей – это картофель, свекла, кинза, перец чили. Из фруктов – бананы и авокадо. Из ягод благоприятно влияет на выработку эндорфина клубника. Многим помогает шоколад, однако не стоит злоупотреблять сладким. Природным антиоксидантом является чай, который тоже повышает уровень эндорфина в крови.



Любые приятные ощущения напрямую влияют на выработку «гормона счастья» – расслабляющий массаж вернет вас в тонус.

Во все времена музыка была для человека чем-то особенным, прослушивание любимых композиций поднимает настроение и общее состояние.

Как и всегда сон, которым нельзя пренебрегать. Именно во сне наш организм восстанавливается. В отдохнувшем организме все гормоны вырабатываются равномерно, без излишка и недостатков.

Юмор, смех, новые впечатления – все благоприятно воздействует на уровень эндорфина в крови. Так много возможностей посмотреть комедию, юмористическое шоу или просто встретиться со старыми друзьями и вспомнить смешные истории. Попробуйте что-нибудь, что вы никогда не пробовали, но очень хотели бы. Можете даже привнести немного экстрима в свою жизнь.

Старайтесь быть больше оптимистом и видеть больше хорошего. Стоит перекроить свое мышление. Умейте радоваться мелочам и не переоценивайте пустяки, из-за которых вам становится грустно.

Конечно, самый большой уровень эндорфина наблюдается у влюбленных людей. Объятья, поцелуи и близость – самые сильные провокаторы выработки счастья.

Алкоголь и наркотические вещества не способствуют выработке эндорфина, это лишь обманчивое ощущение.

Низкий или недостаточный уровень эндорфина в крови грозит неврологическими заболеваниями, затяжным депрессивным состоянием, снижением концентрации и активности, а также агрессией и раздражительностью.