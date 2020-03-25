Что такое эндорфин и как повысить его уровень

В нашем организме много различных гормонов так называемых «радости», но каждый из них имеет свои специфические особенности. Еще одним «гормоном счастья» из группы пептидных соединений является эндорфин, о котором часто поет современная эстрада.
Эндорфин защищает наш организм от стрессовых ситуаций, его количество существенно возрастает при сильных болевых ощущениях, при страхе и стрессе. Естественным путем эндорфин вырабатывается преимущественно в головном мозге, вместе с синтезом «гормона счастья» образуется также адреналин, который, например, при болевом синдроме уменьшает боль и помогает выйти из различных ситуаций без посттравматических последствий. К тканям и органам гормон переносится через кровь. Нервные импульсы поступают в центры, где реализуется эффект каждого адреналина и распространяется на определенные зоны.
Интересен факт, что во время боевых действий раненые солдаты не чувствуют какое-то время боль как раз из-за выработки эндорфинов и адреналина, иначе они просто могли бы умереть от болевого шока. В больших количествах гормон вырабатывается во время родов.
Также эндорфины отвечают за улучшение самочувствия, регенерацию тканей и хорошее настроение. В условиях стресса и сложных эмоциональных ситуациях эндорфин благоприятно воздействует на здравый смысл.
Частично эндорфин вырабатывается в: желудке, надпочечниках, поджелудочной железе, кишечнике.
Состояние иммунной системы тоже зависит от нормализации работы эндорфина, если гормона достаточно, то болезнь протекает гораздо быстрее и легче.
Эндорфин – это прежде всего положительные эмоции такие, как: радость, удовольствие и эйфория.
Есть множество простых способов увеличить выработку эндорфина:
- Самое простое и эффективное – физические нагрузки. Любая спортивная деятельность улучшает общее состояние организма и способствует выработке эндорфина в крови. Любой, кто занимался спортом, понимает какое чувство эйфории и самоудовлетворения возникает после тренировки. Этот способ имеет длительное положительное действие.
- Если спорт не по душе, то прекрасным способом физической активности являются танцы. Разновидностей танцев так много, что на каждого найдется свой.
- Питание всегда влияет на наше состояние. Есть продукты, которые стимулируют выработку «гормона радости». Во-первых, это любой продукт, который вы любите больше других: кто-то, например без ума от апельсинов, а кто-то любит пюре. Как говорится, на вкус и цвет. Из овощей – это картофель, свекла, кинза, перец чили. Из фруктов – бананы и авокадо. Из ягод благоприятно влияет на выработку эндорфина клубника. Многим помогает шоколад, однако не стоит злоупотреблять сладким. Природным антиоксидантом является чай, который тоже повышает уровень эндорфина в крови.
- Любые приятные ощущения напрямую влияют на выработку «гормона счастья» – расслабляющий массаж вернет вас в тонус.
- Во все времена музыка была для человека чем-то особенным, прослушивание любимых композиций поднимает настроение и общее состояние.
- Как и всегда сон, которым нельзя пренебрегать. Именно во сне наш организм восстанавливается. В отдохнувшем организме все гормоны вырабатываются равномерно, без излишка и недостатков.
- Юмор, смех, новые впечатления – все благоприятно воздействует на уровень эндорфина в крови. Так много возможностей посмотреть комедию, юмористическое шоу или просто встретиться со старыми друзьями и вспомнить смешные истории. Попробуйте что-нибудь, что вы никогда не пробовали, но очень хотели бы. Можете даже привнести немного экстрима в свою жизнь.
- Старайтесь быть больше оптимистом и видеть больше хорошего. Стоит перекроить свое мышление. Умейте радоваться мелочам и не переоценивайте пустяки, из-за которых вам становится грустно.
- Конечно, самый большой уровень эндорфина наблюдается у влюбленных людей. Объятья, поцелуи и близость – самые сильные провокаторы выработки счастья.
- Алкоголь и наркотические вещества не способствуют выработке эндорфина, это лишь обманчивое ощущение.
Низкий или недостаточный уровень эндорфина в крови грозит неврологическими заболеваниями, затяжным депрессивным состоянием, снижением концентрации и активности, а также агрессией и раздражительностью.