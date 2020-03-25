Экс-министр здравоохранения Латвии: Кто такое выдумал?

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25 марта 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр здравоохранения Латвии Ингрида Цирцене, фото соцсети

Министерство здравоохранения Латвии решило закрыть консультации амбулаторных специалистов. Видимо, Сейм и правительство не понимают, что другие болезни (помимо коронавируса) никуда не делись. Своими мыслями поделилась в СМИ экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

«Я сама гинеколог, план Минздрава предусматривает практически полностью закрыть прием у гинеколога, за исключением работы с беременными. В реальности это будет выглядеть так: гинеколог ждет беременную, а женщинам с болями в животе следует отказать. Еще хуже ситуация у дерматологов: им в дальнейшем будет разрешено принимать только пациентов с заразными кожными и сексуально-трансмиссивными заболеваниями. По логике Минздрава, сексуально-трансмиссивные заболевания важнее консультации кардиолога, например. Травматологи могут консультировать всех, зато не смогут послать пациентов на рентген.

Кто такое выдумал? В нашем веке травматологу надо ставить диагноз на ощупь, а лечить марлевой повязкой и гипсом.

Минздрав считает, что гинекологам, эндокринологам, офтальмологам теперь надо на месяц или два прекратить консультировать и лечить. Если будет принят такой вариант ограниченных услуг, то медицину ждет простой со всеми его последствиями».

«Мудрые» планы нынешнего правительства! Как же я жалею о предыдущем и реально мудрым!

Кстати, какие еще советы латвийцам дало нынешнее правительство?

Премьер-министр Латвии г-н Кариньш: «Наш народ готов к трудностям и неудержим!»

Спикер Сейма Латвии г-жа Мурниеце: «Давайте почерпнем силу у национальных партизан и у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином и не вступил в колхоз!»

Министр обороны Латвии г-н Пабрикс: «Латышские легионеры (Ваффен-СС) – гордость латышского народа и государства! Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память!»

Красота, а не правительство Латвии! «Мудры», однако!

А что до медицины… У правительства есть любимые легионеры, лесные братья и папоротник на праздник Лиго, который никак не могут найти!

А что делать латвийцам?

Возврат в прошлое! Когда, простите, подтирались листьями и грызли корешки!