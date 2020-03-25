Экс-министр здравоохранения Латвии: Кто такое выдумал?

Министерство здравоохранения Латвии решило закрыть консультации амбулаторных специалистов. Видимо, Сейм и правительство не понимают, что другие болезни (помимо коронавируса) никуда не делись. Своими мыслями поделилась в СМИ экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене.
«Я сама гинеколог, план Минздрава предусматривает практически полностью закрыть прием у гинеколога, за исключением работы с беременными. В реальности это будет выглядеть так: гинеколог ждет беременную, а женщинам с болями в животе следует отказать. Еще хуже ситуация у дерматологов: им в дальнейшем будет разрешено принимать только пациентов с заразными кожными и сексуально-трансмиссивными заболеваниями. По логике Минздрава, сексуально-трансмиссивные заболевания важнее консультации кардиолога, например. Травматологи могут консультировать всех, зато не смогут послать пациентов на рентген.
Кто такое выдумал? В нашем веке травматологу надо ставить диагноз на ощупь, а лечить марлевой повязкой и гипсом.
Минздрав считает, что гинекологам, эндокринологам, офтальмологам теперь надо на месяц или два прекратить консультировать и лечить. Если будет принят такой вариант ограниченных услуг, то медицину ждет простой со всеми его последствиями».
«Мудрые» планы нынешнего правительства! Как же я жалею о предыдущем и реально мудрым!
Кстати, какие еще советы латвийцам дало нынешнее правительство?
Премьер-министр Латвии г-н Кариньш: «Наш народ готов к трудностям и неудержим!»
Спикер Сейма Латвии г-жа Мурниеце: «Давайте почерпнем силу у национальных партизан и у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином и не вступил в колхоз!»
Министр обороны Латвии г-н Пабрикс: «Латышские легионеры (Ваффен-СС) – гордость латышского народа и государства! Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память!»
Красота, а не правительство Латвии! «Мудры», однако!
А что до медицины… У правительства есть любимые легионеры, лесные братья и папоротник на праздник Лиго, который никак не могут найти!
А что делать латвийцам?
Возврат в прошлое! Когда, простите, подтирались листьями и грызли корешки!