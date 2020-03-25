Лайфхаки для кухни

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

уют на кухне фото соцсети

Несколько лет назад в Забайкалье одна женщина покончила с собой, после того как ее грудного ребёнка задавил насмерть навесной шкаф с посудой, который упал со стены. Если вбить в поисковой строке интернета «падение шкафа», то будет тысяча и одна новость о том, как мебель сверху падает на людей.

Это встречается так часто, что, наверное, у половины страны шкафы держатся на честном слове – никто не думает во время ремонта, что для таких шкафов нужно предусмотреть закладную. Многие помимо того, что забывают об укреплении, набивают шкафы самым тяжелым – кухонными гаджетами, тарелками, какими-нибудь тяжелыми банками с маринованными помидорами. А вниз, парадоксально, обычно складывают что-нибудь полегче, кастрюли, например. Кстати, одна кастрюля в среднем весит легче, чем 6 тарелок.



А вспомните это прекрасное чувство, когда вы ставите мокрую тарелку в шкафчик на решетку-сушку, как по вашей руке с запястья стекает эта мерзкая капля воды в рукав и доходит до вашего локтя. Почему у нас так не популярно решение, где сушка посуды располагается в нижних ящиках, ведь это в разы удобнее.



Все тяжелое должно быть размещено внизу, а сверху должны стоять крупы, макароны, приправы, красивые бокалы.



Многие думают, что шкафы в наших кухнях появились, потому что кухонный гарнитур так выглядит красивее. Но нет, можно сказать, что они появились от ограниченности пространства. Да, их эргономично и эстетично вписали в просторы кухни, но если у вас места предостаточно, то возможно, лучше вообще обойтись без таких верхних шкафчиков. Вместо них можно сделать воздушную кухню без верха и с легкими полками, или повесить над рабочей зоной, например, кар тины.



Перейдём к раковине. Самая удобная рабочая зона у смесителя состоит из:

дуршлага или поддона с дырочками, который помогает, например, удобно помыть овощи;

доски, которую можно поставить на раковину, чтобы было удобно сбрасывать очистки от этих овощей в раковину;

вместительное чаши раковины, в которую влезает много грязной посуды;

смеситель с выдвижным изливом или лейкой, чтобы было удобно смывать все органические очистки в диспоузер (иначе говоря, измельчитель отходов);

диспоузера под раковиной, который измельчает в пыль все отходы и сливает их в канализацию.



Но если вы не хотите ставить диспоузер, то можно переместить мусорное ведро повыше, подвесить его под раковиной, тогда сбрасывать очистки будет куда удобнее.



Если вы хотите установить диспоузер, лучше всего выбирать встраиваемую мойку, которая врезается в столешницу. Диспоузер при работе может издавать небольшую вибрацию, которая может расшатать, например, накладную или подвесную мойку. Встраиваемая же подпирается столешницей и снизу, и сбоку, поэтому расшатываться она будет минимально и никуда убежать у нее просто не получится.



Еще один нюанс - это мойка с крыльями. Если использовать это крыло для разделочной доски, то никаких проблем, но если там устроить сушку посуды, то получится захламление интерьера.



Воспользовавшись этими лайфхаками, вы можете обустроить удобную кухню, на которой с удовольствием будете готовить свои кулинарные шедевры.