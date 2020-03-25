Как на Камчатке миллиарды долларов улетели в бутафорскую трубу

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25 марта 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Миллер и Медведев торжественно открывают газопровод на Камчатке, фото соцсети

В этом году исполнится 10 лет с момента завершения строительства газопровода на Камчатке. Со временем выяснилось, что топлива на месторождениях слишком мало. В настоящее время газовую магистраль, строительство которой обошлось в миллиарды долларов, не могут загрузить даже наполовину.

Петропавловск-Камчатский решили газифицировать еще в 90-е годы. Жители города в то время надолго оставались без света и тепла, поскольку мазут, на котором тогда работали городские ТЭЦ, завозили нерегулярно. Стройку газопровода первоначально оценили примерно в 200 миллионов долларов. Трубу необходимо было протянуть на расстояние 400 километров от месторождений. Магистраль так и не построили, протащив трубу лишь на 100 километров.

Второй раз к стройке приступили после приезда на полуостров в 2007 году Владимира Путина. После «разноса» чиновников, президент приказал доделать газовую магистраль и доверить строительство «Газпрому». Газопровод оценили уже на тот момент примерно в 2-3 миллиарда долларов. В 2010 году трубу успешно дотащили до Петропавловска. Когда «Газпром» объявил цену на камчатский газ - в 21 тысячу рублей за одну тысячу кубометров, стало ясно, что экономического смысла «стройка века» не имела, поскольку внутри страны стоимость была ниже в семь-восемь раз, а в Европу газ из России в то время продавали дешевле в два-три раза.

Позже выяснилось, что и газа на месторождениях Камчатки оказалось значительно меньше, чем предполагалось. Узнали об этом уже после того, как трубопровод был построен. За десять лет газовую магистраль так и не вывели на проектную мощность в 750 миллионов кубометров газа в год. Теперь же объемы поставок регулярно снижаются. Так, в 2019 году они составили всего 325 миллионов кубометров. Часть отопительного сезона в Петропавловске теперь снова работают ТЭЦ на мазуте.

Источник: Новая газета