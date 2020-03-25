Будущее уже наступило

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25 марта 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

фото: соцсети

Если ваша душа просит чего-то невероятного и фантастического, футуристический интерьер развеет скуку без следа.



Вы обожаете технологичные вещи, пересмотрели кучу стилей интерьера, но ни один так и не отозвался в вашем сердце? Вы хотите непременно удивить своих знакомых необычными дизайнерскими решениями? Тогда футуризм определенно для вас!



Он возник как художественное направление в начале ХХ века, после наступления космической эры пережил свое второе рождение. По своему определению футуризм устремлён в будущее, он максимально свободный, изобретательный. В нем используются новые решения и современные материалы – пластик, неон. Это как синтез современного искусства и передовой науки.



Хозяин квартиры в футуристическом стиле следит за всеми модными тенденциями, он всегда на шаг впереди остальных. Для него не существует рамок и ограничений – в этом стиле возможно все!



Отсутствие привычных вещей – главное правило футуризма. Побольше холодных тонов, блестящих поверхностей и яркого искусственного света. Поклонники «Звездных войн» могут сделать металлическую обшивку стен, создав атмосферу космического корабля прямо у себя в квартире.



Еще одна черта футуризма – черно-белая гамма и резкие контрасты. Мир будущего точен до мелочей, здесь не остаётся места для эмоций и банальных ретро-решений на подобии мягких тонов и стен в цветочек. Например, на этой кухне плавне линии белых фасадов заиграли новыми красками благодаря панно с зеброй, яркому неоновому освещению и необычному креслу.



Будущее за интеллектом, поэтому используйте больше необычного декора с отсылками к точным наукам, например, к геометрии или физике. Невесомое подвесное кресло и оптические иллюзии - кто знает, может в скором времени дома будут выглядеть только так.

Прозрачные стены, напоминающие съемочную площадку какого-нибудь сериала о жизни людей в космосе, выглядят ультрасовременно. К тому же, так пространство кажется больше, а благодаря контрастной отделке пола получается эффект визуального зонирования.



Футуристический стиль в интерьере призван поражать воображение, врезаясь в сознание каждого человека. Яркое цветное освещение – один из основных компонентов стиля. В основном это искусственный белый цвет в дуете с неоном.



Вдохновлённый космосом, футуризм стремится к небесным светилам. Лейтмотивом звучат слова Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели». Конечно же, это не означает, что нужно лететь на МКС, можно начать межгалактическое путешествие у себя дома. Например, изогнутые панели этой стены создают иллюзию нахождения на орбитальной станции.



Линии все плавные, никаких острых углов. Всей мебели придают текучие формы. Это позволяет ввести в интерьер объекты непонятного назначения, стоящие на полках, и причудливые кресла: такое ощущение, что мебель и предметы декора были приобретены на блошином рынке во время ознакомительного тура в соседнюю галактику.



Наполняйте интерьер необычными элементами декора, не бойтесь несуразных предметов и диких идей, все это добавит футуристичности дизайну. Интерьер будущего гордится своей грубой техничности и выставляет ее напоказ. Классические мотивы больше не в моде, красота теперь только в прогрессе.