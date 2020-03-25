Музыкальный стриминг в США упал на 7,6% из-за пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: NME

Pixabay

Аналитическое агентство Alpha Data сообщило, что музыкальные стриминговые потоки в США с 13 по 19 марта упали на 7,6%. Это произошло несмотря на бушующую пандемию коронавируса, заставляющую людей оставаться дома. Напомним, сейчас около трети населения США, или более 95 миллионов человек, находятся на карантине.

Данные исследования Alpha Data, сообщает порта NME, показывают, что объём музыкального стриминга снизился на 7,6% за последнюю неделю. Это произошло несмотря на пандемию коронавируса, заставившую миллионы любителей музыки оставаться в своих домах. Аналогичный спад наблюдается также в продажах альбомов и цифровых песен. Физические продажи альбомов упали на ошеломляющие 27,6%, цифровые продажи альбомов упали на 12,4%, а цифровые продажи песен упали на 10,7%.

Интересно, что несмотря на общее падение, наблюдается увеличение стриминга классической (на 1,5%), фолк (на 2,9%) и детской (на 3,8%) музыки.

Вместе с тем исследователи отмечают рост активности у Netflix и Twitch (сервис для стриминга онлайн-игр, принадлежащая Amazon). По данным аналитической платформы SensorTower, число установок приложения Netflix на прошлой неделе выросло на 34% в Испании и на 57% в Италии. Напомним, Италия занимает второе место в мире по количеству инфицированных после Китая. То есть фактически, оказавшись в режиме самоизоляции, люди начинают смотреть кино, а не слушать музыку, как они делали это, работая в офисе.