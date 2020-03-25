В Москву пришла весна, заявил синоптик

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25 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что метеорологическая весна окончательно пришла в Москву. Синоптик отметил, что теперь положительные двузначные дневные температуры станут нормой.

Метеоролог сообщил, что с четверга дневная температура окончательно перейдет на двузначные отметки, передаёт Мир24. При этом он добавил, что ночью температура может опускаться и ниже нуля.

«Сейчас на интуитивном уровне мы понимаем, что пришла весна, характерная для умеренных широт европейской России. Не краснодарская весна, не субтропическая, а весна, которая должна приходить именно в таком режиме. Это значит, что среднесуточные температуры переходят через нулевую отметку», - сказал Вильфанд.