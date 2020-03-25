О диких животных позаботились в горах Сочи

Аргументы Недели → Общество

25 марта 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специальные мероприятия по подкормке обитателей горных лесов проходят на курорте «Роза Хутор». Весна обычно самое голодное время для копытных животных, населяющих долину реки Мзымты. Снег начал таять, но прошлогодней травы уже нет, а новая еще не пробилась. В этот момент диким косулям, сернам и оленям как никогда требуется помощь людей. Комплекс мероприятий, направленных на дополнительный подкорм животных, выполняют сотрудники экологической службы курорта «Роза Хутор».

- Курорт расположен в границах Сочинского национального парка, и наше лесное хозяйство служит ответственному использованию рекреационного потенциала горных лесов долины Мзымты. Лес это не только массивы насаждений, а комплексная и динамичная экосистема. Копытные животные занимают в ней особое место, впечатляющий ландшафт скрывает в себе целые группы диких животных. Например, на хребте Аибга обитает крупнейшая во всем Сочинском национальном парке популяция кавказских серн. Мы внимательно изучаем диких животных и заботимся о благополучии их популяций, в том числе на территории «Роза Хутор» и мигрирующих через нее, - рассказал руководитель экологической службы курорта Андрей Никончук.

Каждую весну по доброй традиции сотрудники «Роза Хутор» пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы – источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ. Сейчас курорт поддерживает три кормовые станции, размещенные в долине Мзымты в Краснополянском лесничестве Сочинского национального парка. Для наблюдения за приходящими кормится животными используются фотоловушки. В планах этого года – значительно расширить сеть кормушек и, соответственно, дистанционного наблюдения, захватив и южный склон хребта Аибга – территорию Аибгинского лесничества.

- Сочинский национальный парк ведет работу в двух ключевых направлениях: изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения. Лучшим средством защиты лесных обитателей служит отнюдь не только укрепившиеся законность и работа службы охраны парка. Самых впечатляющих природоохранных результатов мы добьемся посредством популяризации дикой природы, демонстрации примеров заботы о ней, в том числе предоставив людям возможность наблюдать диких животных в естественной среде обитания. Надеюсь, что развитие природоохранной программы «Роза Хутор» послужит решению этих задач, - прокомментировал лесничий Краснополянского участкового лесничества Сочинского национального парка Дмитрий Ступицкий.

Курорт «Роза Хутор» поддерживает практику использования хребта Аибга в качестве полевого научного стационара для Сочинского национального парка, укрепляя исследовательскую традицию, заложенную в конце XIX века выдающимся ботаником и первооткрывателем западнокавказской природы Николаем Альбовым и продолженную его последователями. Исследования ученых охватывают весь хребет, и позволяют проводить мониторинг развития природных комплексов как в зонах рекреационной деятельности, где есть ощутимый антропогенный прессинг, так и на прилегающих территориях.