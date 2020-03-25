Кубанский омбудсмен по правам предпринимателей рассказал о результатах 2019 года

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25 марта 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 35-й сессии ЗСК с отчетом о работе по итогам 2019 года выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. По его словам, важным показателем прошлого года стал рост доверия к институту Уполномоченного со стороны предпринимателей, которые обращаются к нему все чаще и находят поддержку в решении своих вопросов. В целом же число жалоб предпринимателей по государственным и муниципальным закупкам в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизилось на 4,5 процента.

— Считаю, мы взяли хороший темп, и работа в этом направлении будет продолжена. Выражаю отдельную благодарность и признательность за вклад в развитие бизнеса, принципиальную позицию и содействие в защите и восстановлении нарушенных прав предпринимателей руководству края, Законодательному Собранию Краснодарского края, прокуратуре Краснодарского края, – сказал Игорь Якимчик.

В прошедшем году особое внимание аппарата Уполномоченного было обращено на вопросы и проблемы предпринимателей, возникающие в связи с реформированием законодательства в сфере вывоза и утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов, отменой ЕНВД и введением маркировки ряда групп товаров. Проведена обширная работа по сбору информации, её систематизации и анализу. Это позволило своевременно выявить требующие корректировки моменты, подготовить предложения о внесении соответствующих изменений. Организована консультативная помощь предпринимателям.

— Безусловно, работа предпринимателей – это залог развития экономики региона, в чем мы все заинтересованы. Высокий уровень доверия и взаимодействия между Уполномоченным по защите прав предпринимателей, его аппаратом и профильным комитетом ЗСК, краевым парламентом, будет поддерживаться и укрепляться. Тесное и конструктивное сотрудничество в наших интересах. Необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы даже в нынешних очень непростых условиях наши предприниматели чувствовали себя комфортно, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.