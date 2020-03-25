Из-за ситуации с коронавирусом российские СИЗО могут разгрузить

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25 марта 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

В следственных изоляторах России запретили проводить свидания с адвокатами и родственниками заключённых из-за угрозы распространения опасного вируса. Руководство ФСИН попросило отнестись к этому с пониманием.



Правозащитники считают, что в условиях эпидемии лучше всего разгрузить следственные изоляторы. Столичная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) указала на слабую профилактику эпидемии в следственных изоляторах. По мнению экспертов, в изоляторах не проводят дезинфекцию и измерение температуры у арестантов. Вирус может распространиться очень быстро, что приведёт к гибели людей.



Адвокатская палата Москвы намерена предпринять значительные усилия, чтобы добиваться в судах меры по смягчению наказания обвиняемых. Особенно это относится к людям пожилой категории, а также арестантам с серьёзными заболеваниями. Адвокат Вячеслав Голенев считает, что обвиняемым, которые смогут внести залог, лучше предоставить домашний арест. Ведь в большинстве случаев в СИЗО медицинское обслуживание находится на низком уровне.



Региональные ОНК также готовят массовые обращения в суды с просьбой об изменении меры пресечения из-за ситуации с коронавирусом. Суды могут пойти навстречу правозащитникам, если соответствующая установка будет дана от верховных властей.



