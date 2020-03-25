Владимира Путина от заражения коронавирусной инфекцией защитил американский костюм

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25 марта 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

При посещении медицинского центра в Коммунарке президент России был одет в костюм химзащиты американского производителя. Об этом сообщают «Открытые Медиа».

По информации источника, это модель TyChem 2000C компании DuPont. Такой костюм можно купить за 1800 рублей. Он используется «при работе с водными растворами химикатов, для подготовки и смешивания красок, чистки баков и работы с нефтехимическими продуктами». Отмечается, что ранее «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» объявил закупку похожих защитных комбинезонов того же производителя.

Маска на Путине – российского производства. Ее стоимость составляет порядка 5500 рублей. Она может обеспечить защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. Полная защита Владимира Путина от коронавирусной инфекции при посещении больницы в Коммунарке, по оценкам источника, обошлась примерно в 9000 рублей.