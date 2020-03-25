Бизнес активно включается в борьбу с коронавирусом. В Россию доставляются медицинские грузы

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25 марта 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Бизнес все активнее включается в борьбу с коронавирусом. Благотворительные фонды организовали доставку в Россию из Китая самолетом АН-124 «Руслан» крупной партии медицинской продукции для борьбы с пандемией.

На борту более 2 миллионов медицинских масок и респираторов, 6000 защитных костюмов для врачей, 60000 защитных очков, 1 миллион латексных перчаток, бесконтактные термометры и другие медицинские изделия. Груз прибыл сегодня в полдень в подмосковный аэропорт «Чкаловский». Основная его часть будет распределена между медицинскими и социальными учреждениями Москвы и Московской области, где ситуация с распространением коронавируса особенно напряженная.

В начале следующей недели в Москву должен прибыть второй борт с медицинской продукцией, который сейчас формируется представителями фонда в КНР.