Таинственность средневековых замков

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25 марта 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Готический стиль, фото: соцсети

Готика зародилась в середине XII века на севере Франции, а в XIII веке она распространилась на территории современной Германии, Австрии, Чехии, Испании и Англии. Готический стиль в основном проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей и монастырей. Для этого стиля характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни, богато украшенный фасад с резными деталями и многоцветными витражами. Все элементы стиля подчеркивают вертикаль.



Зачастую готический стиль ассоциируется с мрачным, устрашающим средневековьем, с беспрестанным гоняющейся за ведьмами инквизицией и царящей кругом антисанитарией. Но, с другой стороны, если вспомнить истории о рыцарских поединках, королевских застольях и пышных балах, о величественной красоте готический храмов, можно с фантазией подойти к созданию интерьера и превратить дом в настоящий средневековый замок.



Особенности стиля – это подчёркнутая вертикальность элементов, стремление вверх и визуальное создание легкости. Одно пространство может быть разбито на несколько функциональных зон: зона отдыха, каминная зона, обеденная. Соответственно зонам подбирается отделка стен: яркие или спокойные обои с орнаментом, дерево или состаренный камень. Часто стены отделываются резными, богато украшенными деревянными панелями в сочетании с камнем, украшают росписями, сюжетами из жизни рыцарей, плиточной мозаикой и завешивают гобеленами. Окна играют одну из главенствующих ролей в интерьере и украшаются ажурными витражами. Неотъемлемым атрибутом готического интерьера выступают тяжелые плотные шторы и занавеси. Отличным акцентом в интерьере послужит большой камин, если есть возможность, расположить его в гостиной, а если нет – можно поставить фальш-камин. В его отделке должны присутствовать готические орнаменты или геральдические эмблемы.



Готический стиль в интерьере приветствует использование лепнины. Очень часто в готических интерьерах потолки расписывались различными абажурными орнаментами и рисунками. Также для готики характерные деревянные потолки, балочные конструкции. В роли напольного покрытия прекрасно выступит паркетная доска или керамическая плитка. Благо современные производители выпускают материалы прекрасно предающие дух и атмосферу того времени. Одно из главных условий для такого пола – это эффект состаренности, грубые фактуры темного цвета. Паркетная темная доска с рельефной фактурой или ламинат оптимальный вариант для жилых помещений. В качестве альтернативы камню можно рассмотреть керамическую плитку, имитирующую камень или мрамор. На полу также используются ковры. Основная задача передать ощущение замка.



Основные элементы, по которым можно определить присутствие готики в интерьере – это готическая роза на витраже. Использование ее в качестве декора придаст дому по истине средневековую загадочность. Располагать ее можно как на стенах в сочетании с витражами, так и на потолке. В качестве рисунков для витражных стёкол можно использовать не только мозаичные орнаменты, но и изображения королей, рыцарей, драконов, красивых девушек и прочее, что можно отнести к готике.



Прекрасно дополняют образ живопись, церковные скульптуры, текстиль. Такие предметы обихода как люстры, светильники, ручки дверей, деревянные подставки – все должно соответствовать готическому замковому стилю. Текстиль для декора интерьера в готическом стиле выбирают из соображений высокой плотности ткани, предпочтительнее парча, бархат. Текстилем можно смело декорировать мебель и окна. Деревянная мебель обязательно должна иметь резные составляющие и, как вариант, может быть декорирована росписью. Мебели присущ особый стиль: высокие резные ножки, высокие спинки у кроватей, величественные скамьи, кресла, похожие на трон. Вся мебель массивная, натуральная, символизирующая постоянство, уверенность, величие. Большая кровать с плотным балдахином – это главенствующий элемент в спальне.



Все вышеперечисленные советы скорее всего подойдут тем, кто хочет создать готический стиль у себя на даче. Если вы мечтаете о средневековом замке у себя в квартире, то совсем не обязательно попытаться полностью воспроизвести все убранства, достаточно просто позаимствовать несколько готических форм. Внимательно изучите фотографию. Здесь есть все узнаваемые элементы готики: подобие стрельчатых арок на кухонном гарнитуре, даже некая имитация витражей. Производители верно использовали принцип переноса архитектурных элементов в предметы мебели.

Витражи очень удачно вписываются в практически любой, не обязательно готический, интерьер. Например, его можно использовать в ванной комнате – витраж будет пропускать мягкий приглушённый свет, при этом скрывает от посторонних взоров.

В кабинет можно поставить стол из массива, необычный шкаф и развесить картины. Можно поэкспериментировать с освещением, повесить люстру из витого металла, а декоративным освещением могут стать светильники, имитирующие свечи.

Не бойтесь пробовать, используйте готический стиль в интерьере квартиры – вдруг у вас получится что-то необычное и уникальное.